日本首相盛讚世界盃日本隊大逆轉戰勝德國隊

日本/2022世界盃足球賽

11月23日，2022年卡塔爾世界盃(World Cup)E組首輪展開較量，力爭進入本屆杯賽8強的日本隊，在被德國隊先進一球的情況下，憑藉堂安律以及淺野拓磨的精彩破門，下半場10分鐘之內連進2球，以2:1逆轉德國隊，歷史性地擊敗了曾四度奪取世界盃冠軍的德國隊，這也是日本第一次擊敗世界盃冠軍。

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日本國內一片歡騰，首相岸田文雄表示熱烈祝賀。

24日上午8點剛過，岸田首相在首相官邸就日本與德國的世界盃足球賽接受了記者採訪。

對於日本在世界盃上大逆轉戰勝德國，岸田首相表示，“我也通過電視觀戰，這是一場精彩的勝利，我們希望在下一場對陣哥斯達黎加的比賽中蓄勢待發，朝着闖關的大目標前進。”

轉播卡塔爾世界盃全部64場比賽的日本媒體公司“ABEMA”在日德對戰當天23日的收視人數突破1000萬，創下開播以來的歷史新高。

在澀谷，比賽結束後不久，一直在體育酒吧觀看比賽的球迷們聚集在十字路口。紅綠燈一亮，激動的球迷們一下子衝了出來，在路口邊跳邊擊掌，慶祝日本在對優勢德國的比賽中取得了戲劇性的逆轉勝利。比賽結束時間按照日本時間已接近24日，但在東京涉谷的十字路口，仍有很多對勝利感到無比興奮的球迷們歡呼雀躍。

這樣的場景成為推特上的熱門話題時，美國體育頻道“FOX Sports”在其足球 Instagram 帳戶上寫道：“日本球迷在日本隊擊敗德國隊後非常興奮。”並附上了一段視頻。

23日在卡塔爾舉行的世界盃賽事中，首輪聯賽E組日本隊2-1力克德國隊，同組的西班牙7-0大勝哥斯達黎加。 27日，日本對陣哥斯達黎加，西班牙對陣德國。

這是日本隊自1998年首次晉級世界盃決賽圈以來，連續第七次參加世界盃。日本隊如果在27日開始的第二場對陣哥斯達黎加的比賽中獲勝，積分為6分，而在對陣日本的比賽之後，德國與西班牙的比賽將於28日凌晨4點開始進行，如果現在積分為零的德國的成績在平場以下，那麼日本在12月1日（日本時間2日）將與西班牙舉行決賽，晉級決賽圈。