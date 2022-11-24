馬來西亞安華獲權組閣 經數十年人生跌宕

馬來西亞/安華

馬來西亞國王今天任命長期擔任反對黨領袖安瓦爾·易卜拉欣又稱安華為總理，安華並於當天下午宣誓就職，結束了五天空前的選舉投票後組閣危機。此次提前大選沒有任何政黨獲得過半多數結果。安華經曆數十年政治坎坷，在人生跌宕後最終獲得任命總理。

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據路透社今天報道稱，馬來西亞的安華被任命為總理，結束了長達數十年的等待。安瓦爾的任命結束了最新一期的長達三年的政治旅程，從資深領導人馬哈蒂爾·穆罕默德的門徒到抗議領袖，再到被判犯有雞姦罪的囚犯，再到反對派領袖，最後成為總理。

馬來西亞政治僵局結束後，市場飆升。令吉貨幣創下兩周以來最好的一天，股市（.KLSE）上漲 3%。

安華的任命也讓上個星期六的大選以前所未有的懸浮議會告終，兩個主要聯盟，一個由安瓦爾領導，另一個由前總理穆希丁亞辛領導，都無法立即在議會中獲得足夠的席位來組建政府。現年 75 歲的安華儘管多年來與總理職位相距不遠，但一次又一次被拒絕出任總理：他在 1990 年代擔任副總理，並在 2018 年擔任官方候任總理。

在此期間，安華因雞姦和腐敗入獄近十年，安華指控這是出於政治動機的誣陷指控，旨在徹底擊毀他的政治生涯。

路透社說，安華領導的黨，是一個具有進步傾向的多民族政黨聯盟，而慕尤丁的聯盟則反映了更保守觀點。安華的支持者希望安華政府能夠阻止馬來人、穆斯林佔多數的民族與華人和印度少數民族之間再現嚴重緊張。

安瓦爾在大選前接受路透社採訪時表示，如果被任命為總理，他將尋求“強調治理和反腐敗，並消除這個國家的種族主義和宗教偏見”。

他的聯盟，即希望聯盟，在周六的投票中以 82 個席位贏得了議會最多席位，而穆希丁的國民聯盟贏得了 73 個席位。他們需要 112 個席位——簡單多數——才能組建政府。

長期執政的國陣集團僅贏得 30 個席位，這是自 1957 年獨立以來一直主導政治的聯盟的最差選舉表現。

在安瓦爾和穆希丁都錯過了周二下午組建執政聯盟的最後期限後，總理的決定權歸結於國王蘇丹阿卜杜拉蘇丹艾哈邁德沙阿。馬來西亞立憲君主主要扮演禮儀角色，但可以任命一位他認為將在議會中佔多數的總理。馬來西亞擁有獨特的君主立憲制，國王從九個州的王室家族中輪流選出，任期五年。