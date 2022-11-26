日英部隊實施模擬奪島聯合訓練

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日本陸上自衛隊和英國陸軍11月22日至30日在群馬縣相馬原演習場等地舉行“警戒島嶼22”聯合演習。陸自26日向媒體展示了與英軍實施的假想離島防衛的聯合訓練。該訓練把演習場模擬為敵方上岸的離島，確認了日英部隊乘坐陸自CH-47大型運輸直升機降落，展開行動的步驟。

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據英國陸軍介紹， “警戒島嶼22”演習將涉及英日部隊實施遠距離偵察和炮擊訓練科目，作為兩國之間更廣泛參與的一部分。英國陸軍第1皇家騎炮團的人員日前抵達日本，參加與陸自的聯合訓練。

據共同社報導，陸自和英國陸軍的“警戒島嶼”聯合演習始於2018年，此次是第3次舉行。考慮到地區局勢，日方正與英國等歐洲各國加強安保合作。此次訓練也是其中一環，陸自派出其唯一的傘降部隊第1空挺團參加，欲彰顯日英合作。

報導提及，在26日的訓練中，為奪回離島，通過CH-47運輸直升機進島的隊員反覆確認是否有敵人。共計約70名持步槍的日英隊員乘坐2架CH-47起飛。直升機降落後，出艙的隊員等聚集在一處，此後日英部隊向不同方向展開。

據了解，日本陸上自衛隊和英國陸軍各派出約80人參加此次聯合訓練。據稱，訓練內容為“統合火力引導”等，即陸上部隊潛入和偵察後，向日本航空自衛隊的F-2戰鬥機告知敵人位置信息並投彈。

日本陸上自衛隊通過推特表示：“通過這次演習，我們將發展我們的作戰能力和島嶼防禦的戰術、技術和程序，並加強我們的雙邊合作，從而為維護和加強自由開放的印度-太平洋作出貢獻。”