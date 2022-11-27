以鎳帶動經濟可能會得不償失

環境保護 / 可持續發展

東南亞國家印度尼西亞不僅為目前全球最大的鎳（Nickel）生產國，也擁有全球最多的鎳礦儲量。雅加達當局有意通過開發鎳產業鏈，推動經濟發展。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)近期的關注話題之一。鎳是一種銀白色金屬，被稱之為“惡魔金屬”（métal du diable），如今是生產電動車電池的關鍵元素之一。但不應忽視這種金屬可能會對環境和生態造成嚴重破壞。就此，非政府組織[印尼環境論壇]（Forum Indonésien pour l’environnement）的環保人士列出了它們的觀點。

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本台RFI法文網於2022年11月14日在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出在東南亞地區的通訊員加布里埃爾（Gabrielle Maréchaux）的一篇報導。20國集團印尼巴厘島峰會（G20-2022年11月15日和16日）前夕，東道主雅加達方面表現出其對特斯拉集團（Tesla）首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）的巨大興趣。而生態主義者則對開發鎳這種金屬嚴重危害環境感到擔憂。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報道的原標題為：[L’Indonésie mise sur le nickel, malgré les ravages de son exploitation]。換作中文可譯為：[印度尼西亞對準鎳，儘管其開發的蹂躪]。下面是簡介以供分享。

- 印尼環保人士呼籲歐盟關注 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道提到，現有人數眾多的消費者尋求減少對汽油的依賴，而電動車符合當前能源轉型的旋律。這則給印尼帶來了生態憂慮。首先是砍樹伐林，已有超過67萬公頃的印尼森林被授予用於開採鎳礦。然而，這種對生態體系的威脅似乎還沒有引起重視。[印尼環境論壇]（Forum Indonésien pour l’environnement）的環保人士注意到，歐盟曾嚴厲譴責印尼為發展棕櫚油產業而砍伐林地。但卻似乎沒注意到了成片的森林在消失，為了開採電動車所需使用的元素。

Indonésie (Carte : RFI) © RFI Carte

在2020年至2040年期間，預計對鎳的需求將增長31倍。就此，印尼的一名環保人士呼籲，歐盟對鎳應展現出如同對棕櫚油那樣的嚴厲。鎳礦的開採對環境的危害並不局限於對森林的破壞。

- 鎳早有“惡魔金屬”的臭名 -

以印尼蘇拉威西島（île de Sulawesi）的情況為例，鎳在當地的口碑不佳，尤其是因為會污染水源。然而，這種外號“惡魔金屬”（métal du diable）卻給領導人巨大的夢想。擁有全球鎳儲量四分之一的印尼有意最大程度地從中獲利。該國投資部長在今年8月宣布，與特斯拉集團（Tesla）簽署了金額50億美元的鎳供應合同。

RFI Image Archive / Indonésie : sur l’île de Sulawesi par exemple, le nickel a mauvaise presse à cause notamment de la pollution des eaux. Ici, du nickel indonésien provenant d'une mine à ciel ouvert près de Kendari, dans la province de Sulawesi du Sud-Est, en Indonésie. (illustration) Getty Images - Mangiwau / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）的這一報道提到，特斯拉集團（Tesla）的領導人認為，對鎳的大規模開採可以兼顧到對環境的保護。埃隆·馬斯克（Elon Musk）在2020年曾談及，與企業和國家簽訂長期大合同« contrats longs et géants » 可能會有助於以可持續的和有效的方式來開發鎳。對此，[印尼環境論壇]（Forum Indonésien pour l’environnement）的礦業負責人駁斥到，所有的採礦都是基於一種不可持續的活動，但減少對環境的危害則是有可能的。

- 印尼想要成立類似OPEP機構 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，印尼在今年10月宣布，想要成立一個類似石油輸出國組織（OPEP）的機構。以代表生產電動汽車電池所需礦物原材料出產國的利益。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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