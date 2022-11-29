人間費爾南德斯但卻讓C羅上帝之“發”落地了

卡塔爾/世界盃足球賽/C羅費爾南德斯

C羅 Cristiano Ronaldo 與費爾南德斯Bruno Fernandes2022年11月28日在卡塔爾世界盃第一輪小組賽與烏拉圭比賽中。

卡塔爾世界盃足球賽28日葡萄牙與烏拉圭一場球，因費爾南德斯連進兩球，不僅確定葡萄牙晉級16強，而且也讓葡萄牙巨星C羅失色。比賽中費爾南德斯第一球遠射，讓對方門前守株待兔的C羅躍然頭錘，球是進了，只是當時都認為是C羅神發做功讓球飄進。然而，國際足聯今天判定，該球作者是費爾南德斯而不是C羅。

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據自由時報消息，國際足聯FIFA及賽會指定用球供應商雙雙向《ESPN》證實，經過比賽用球內的傳感儀器顯示，費爾南德斯當時所踢出的“傳中球”並未碰觸到其他人（包含C羅），因此該球確實為費爾南德斯直接踢進。

國際足聯說，根據比賽用球內的慣性測量單元（IMU）數據，費爾南德斯所踢出的球並未受到帶有心跳的外力所觸碰，因此可以得知C羅當下並未碰觸到球。

據該報道，本屆卡塔爾世足賽所使用的官方指定用球，不僅能及時回傳相關數據給執法裁判，也能希望藉由科技輔助，提升視頻檢測VAR的決策品質與效率。而經由此次“科技執法”改判後，C羅欲追平葡萄牙隊史最多入球紀錄，最快只得待下場面對韓國的比賽。

由於費爾南德斯該場比賽一人獨進兩球，身價立即大漲，成為賽事明星，光超C羅。

據路透社報道稱，葡萄牙的費爾南德斯長期以來一直是隊友克里斯蒂亞諾·羅納爾多即C羅的副手，但周一他打進兩球走出了這位超級巨星的陰影，是他帶領他的球隊戰勝烏拉圭進入世界盃決賽圈16.

這位 28 歲的球員的職業生涯與C羅有着千絲萬縷的聯繫，他曾效力於里斯本競技，他正是在這傢俱樂部開始了他輝煌的職業生涯，然後才走向更大的目標。然後，他於 2020 年轉會至曼聯，這是C羅過去留下過自己印記的另一傢俱樂部。在成長為英格蘭球隊的關鍵主力後，費爾南德斯去年見證了C羅的回歸，再次成為人們關注的焦點。

路透社說，費爾南德斯卻不具備C羅的速度、力量或進球能力，但在昨天比賽中C羅氣喘籲籲但未能取得進球的時候，費爾南德斯做了幫助葡萄牙晉級所需的一切。

費爾南德斯的傳中球飛過C羅的頭頂進入球網，儘管他更有名的隊友C羅最初以為是自己頭頂進球。然後費爾南德斯在下半場調節補時階段加了一個點球進球。

在可容納 88,000 人的盧賽爾體育場，球迷們幾乎把專門為C羅整場比賽中的歡呼聲轉獻給了他。

路透社說，然而，費爾南德斯離開球場時是個快樂的人，他知道在最大的國際賽場，葡萄牙隊中現在有兩個大牌球員。

與C羅的此次第五屆世界盃相比，費爾南德斯只是參加了他的今次第二屆世界盃，但他希望這也是葡萄牙最成功的一屆。