平壤威脅核試驗 尹錫悅警告將予最強烈反應 再促北京出手制止

韓國/朝鮮/中國/核試驗

韓國總統尹錫悅警告稱，如果朝鮮繼續進行核試驗，將與盟國採取前所未有的聯合應對措施，並敦促中國幫助勸阻朝鮮不要發展被禁止的核武器和導彈。但此前，朝鮮領袖金正恩制定戰略，要將朝鮮打造成世界上最強大的核大國。

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韓國總統尹錫悅警告對朝鮮核試驗前所未有的反應，並呼籲中國採取更多行動制止。在周一接受路透社採訪時，尹錫悅呼籲朝鮮最親密的盟友中國履行其作為聯合國安理會常任理事國的責任。他說，不這樣做會導致軍事裝備湧入該地區。

尹錫悅敦促說，“可以肯定的是，中國有能力影響朝鮮，中國有責任參與這一進程。”尹錫悅在他的辦公室說，由北京決定是否會為和平與穩定施加這種影響。

據尹錫悅指出，朝鮮的行動導致包括日本在內的該地區周邊國家的國防開支增加，並增加了美國戰機和艦船的部署。他說，盡最大努力促使朝鮮無核化也符合中國的利益。

據路透社說，當被問及如果朝鮮進行新的核試驗，韓國及其盟友美國和日本會怎麼做時，尹錫悅表示回應“將是前所未有的”，但拒絕詳細說明這將帶來什麼.

尹錫悅稱，“朝鮮進行第七次核試驗是極其不明智的。”

在導彈試驗創紀錄的一年之際，朝鮮領導人金正恩本周表示，朝鮮打算擁有世界上最強大的核力量。韓國和美國官員表示，平壤可能正在準備自 2017 年以來首次恢複核武器試驗。

朝鮮的試驗成為本月國際領導人的多次聚會重要議題，包括在巴厘島舉行的 20 國集團會議，尹錫悅在會上敦促中國國家主席習近平採取更多措施來遏制朝鮮的核和導彈挑釁。習近平敦促首爾改善與平壤的關係。

據路透社報道稱，在 G20 峰會之前，美國總統拜登告訴習近平，北京有義務試圖說服朝鮮放棄核試驗，儘管他表示不清楚中國是否可以這樣做。拜登的國家安全顧問傑克·沙利文在會前表示，拜登將警告習近平，朝鮮繼續發展武器將導致美國在該地區的軍事存在增強，這是北京方面不願看到的。

消息稱，中國國家主席習近平日前致電朝鮮領袖金正恩稱，為了世界和平，中國將加強與朝鮮合作。