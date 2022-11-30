伊朗外交部召見法國大使

伊朗召見法國大使

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）的報道，法國駐德黑蘭大使丹尼爾·羅什(Daniel Roche)遭到該國外交部的傳喚，伊朗方面表示，原因是法國議會通過一項譴責伊朗限制婦女自由和權利的決議。

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伊朗官方機構表示說，伊朗對法國當局“毫無根據的指控提出強烈抗議”，並譴責“此種做法是不可接受的干預”。11月28日法國議會通過決議，譴責伊朗當局對該國爭取婦女權利抗議活動的鎮壓。

議會強烈譴責阿米尼之死，並敦促對她受到的虐待和慘遭殺害進行公正、有效和最重要的獨立調查。據報道，9月13日，她因戴着所謂“不恰當的頭巾”而被伊朗道德警察逮捕，三天後在德黑蘭一家醫院死於拘留期間所遭受的毒打。

歐洲議會還通過決議要求歐盟必須制裁參與政權鎮壓的伊朗官員。該決議敦促歐盟根據歐盟全球人權制裁製度，制裁參與瑪莎•阿米尼之死和針對抗議者的暴力行為的伊朗官員。

歐洲議會表示強烈支持伊朗的和平抗議運動，特別是領導和參與示威的年輕婦女，同時強烈譴責伊朗安全部隊對人群廣泛和不相稱地使用武力。

歐洲議會還呼籲伊朗當局立即無條件地釋放和撤銷對任何僅因行使其言論、結社與和平集會自由權利而被監禁的人以及所有其他人權維護者的指控。