協調鬥美挺朝？中俄戰機進入韓國防空區

韓國/俄羅斯/中國/航空識別區

韓國參謀長聯席會議 (JCS) 報告，兩架中國 H-6 轟炸機從早上 5 點 50 分左右開始，反覆進出韓國南部和東北部沿海的韓國防空識別區 (KADIZ)。數小時後，中國戰機與俄羅斯包括 TU-95 轟炸機和 SU-35 戰鬥機在內的軍機一起從日本海（在韓國稱為東海）重新進入該區域，並在航空識別區停留 18 分鐘後離開。韓國軍機緊急起飛應對。

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據路透社今天報道稱，韓國軍方表示，今天兩架中國戰機和六架俄羅斯戰機進入韓國防空區時，韓國軍方緊急起飛戰鬥機。

首爾參謀長聯席會議 (JCS) 報告稱，“韓軍在中國和俄羅斯飛機進入防空識別區之前派出了空軍戰鬥機，以實施戰術措施，為可能發生的突發事件做準備。”

但韓國軍方說，這些飛機沒有侵犯韓國領空。

防空區是各國要求外國飛機採取特殊措施識別自己身份的區域。與一個國家的領空——其領土和領海上方的空氣——不同，沒有關於防空區的國際規則。

路透社說，俄羅斯不承認韓國的防空區。中國表示，該區域不是領空，所有國家都應在那裡享有行動自由。

路透社說，日本防衛省稍後在一份新聞稿中說，在中國轟炸機從東海飛入日本海後，日本航空自衛隊也緊急出動戰鬥機，兩架俄羅斯無人機也加入了日本海。

中國和俄羅斯此前曾表示，他們的戰機正在進行定期聯合演習。

今年8 月，JCS 報告俄羅斯戰機進入防空識別區，這是在中國和俄羅斯飛機於 5 月入侵韓國防空識別區三個月後，這是韓國總統尹錫烈上任後的首次入侵。

路透社說，此前2019年，韓國戰機在與中國進行聯合空中巡邏時，在進入防空識別區時向俄羅斯軍機鳴槍示警。