伊朗一示威者因慶祝國家隊輸球給美國遭當局行刑打死

伊朗/卡塔爾世界盃/美國

伊朗國家隊2022年11月29日在卡塔爾世界盃足球賽上與美國隊踢小組比賽。

人權團體報告，伊朗一名男子在慶祝世界盃足球賽伊朗國家代表隊輸給美國隊後，慘遭安全部隊擊斃。伊朗對參加卡塔爾世界盃足球賽心情五味雜陳。伊朗國家隊一球員昨天貼文稱被殺害者是自己的“兒時隊友”，並譴責說伊朗年輕人不應遭此待遇。

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據法新社報道說，伊朗星期二晚間在卡塔爾世足賽遭世仇美國淘汰出局，支持和反對伊朗政權的人對此反應不一。伊朗男子薩馬科（Mehran Samak）卻在慶祝國家隊世足敗給美國時遭當局擊斃。

伊朗22歲庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因頭巾不符合規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，9月16日逝世。此事件在伊朗掀起抗議浪潮至今不息，遭到當局強硬鎮壓。許多人為了對政府血腥鎮壓行動做出回應，拒絕支持伊朗世足國家隊。

據人權團體指出，27歲的薩馬科在首都德黑蘭西北方裏海沿岸城市安薩利（Bandar Anzali）鳴按汽車喇叭慶祝伊朗隊失敗後遭擊斃。總部位於挪威奧斯陸的“伊朗人權”（Iran Human Rights）表示，“（伊朗）國家隊輸給美國後…安全部隊直接朝着摁響汽車喇叭的薩馬科的頭部開槍”。

在紐約的“伊朗人權中心”（Center for Human Rights in Iran）也報告說，薩馬科在慶祝時遭安全部隊殺害。

曾在世界盃足球賽這場「美伊大戰」上場的伊朗中場主力球員埃札圖拉希（Saeid Ezatolahi）昨天透露自己認識薩馬科，並貼出一張兩人當年在少年足球隊的合影。埃札圖拉希也來自安薩利城市。

據法新社，埃札圖拉希在社群媒體Instagram中表示：“昨晚痛苦輸球後，你逝世的消息在我心上燃起火。” 他形容薩馬科是自己的“兒時隊友”。他並未就薩馬科喪命的情況置評，但表示：有一天，面具將落下，真相終將大白。他還說：“我們的年輕人不應得到這種待遇。我們的國家不應受到這種對待。”