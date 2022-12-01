受中國封鎖拖累 亞洲製造業活動萎縮

亞洲/中國/經濟

最新調查顯示，由於全球需求放緩，加上中國實施嚴格的“清零”封鎖所帶來的不確定性，進而影響了商業情緒，使11月份亞洲區製造業採購經理人指數（PMI）普遍下滑。

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12月1日，《財經雜誌》公布的11月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，雖高於10月份的49.2，但仍低於景氣榮枯線50，延續了8月以來的收縮態勢，顯示製造業生產經營狀況仍然偏弱。

該調查指出，中國11月就業情況進一步惡化，就業指數降至2020年3月來最低。受訪企業表示，疫情是用工收縮的主要原因，防控措施導致工人無法返崗，同時生產受限，也減弱了企業的用工需求。

此前，周三的中共官方調查數據顯示，11月的製造業活動創下7個月以來的新低。這些結果意味着，中國第四季度的就業和經濟增長仍較弱。

其它調查也顯示，包括日本、韓國在內的出口依賴型經濟體，以及越南等新興國家，這些國家的製造業活動也出現萎縮。

據日本au Jibun銀行公布的日本PMI指數，也從10月的50.7，降至11月的49，這是自2020年11月以來，首次掉到50以下。

據標普全球PMI數據，韓國11月的製造業PMI指數為49，數據顯示，韓國製造業企業產出已連續第7個月下降。

周四，韓國政府公布的數據顯示，受到中國為首的主要市場需求降溫，以及半導體業衰退的打擊，韓國11月出口同比下降14%，創下2年半以來的最大年度跌幅。

亞洲各地普遍受到中國的拖累，台灣11月份的PMI為41.6，比10月份的41.5略有上升，但仍遠遠低於50的分水嶺。

不同的調查結果凸顯了2023年亞洲經濟前景暗淡，因為中國的清零封鎖擾亂了國際供應鏈，亞洲各地普遍受到中國的拖累。這也加劇了人們對中國經濟進一步下滑的擔憂。