日本擬將5年防衛費定為最多43萬億日元 “反擊能力”列入安保文件

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據路透社報導，三名知情人士12月2日透露稱，日本政府將把下一財年起5年的防衛費提升至40萬億到43萬億日元（約合2950億到3180億美元）。日本下一財年從明年4月開始。此外，據日本放送協會（NHK）報導，日本自民、公明兩黨周五就擁有攻擊敵方導彈發射基地的“反擊能力”（對敵基地攻擊能力）達成共識。日本政府新制定的《國家防衛戰略》綱要中包含新加入的“反擊能力”。

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日本政府已決定着手審查從明年開始的五年內的防衛費開支，該開支將在40萬億至43萬億日元左右。政府將與執政黨合作，最終確定這一數額，這大約是目前到明年為止的五年防衛費計畫（27.47萬億日元）的1.5倍。

據共同社報導，這是考慮到中國和朝鮮的軍事動向，體現了日本首相岸田文雄提出的“從根本上強化防衛力”的內容。岸田文雄最快下周將作出最終判斷。

此前，日本防衛省聲稱需要約48萬億日元來“從根本上強化防衛力”，而財務省希望將這一數字保持在30萬億日元左右。在此背景下，岸田文雄表示，他打算在年底就確保財政資源的措施做出統一決定，兩省已經達成妥協，正在與執政黨制定細節。

岸田政府提出的方針稱，到上述5年最後一年的2027年度，不只是防衛費，包括日本海上保安廳及公共基礎設施、研發等其他省廳的預算，要達到目前日本國內生產總值（GDP）的2%。2%相當於約11萬億日元。

2022年度原始預算的防衛費約為5.4萬億日元。政府允許5年防衛費達到40萬億至43萬億日元，如果加上其他省廳的預算，認為能夠達到岸田提出的目標。

自民、公明兩黨周五在日本國會內召開了實務人士會議。考慮到朝鮮和中國的高性能導彈，一致認為目前的導彈防禦系統難以攔截。會上還判斷，為阻止導彈攻擊，有必要通過擁有“反擊能力”來提高威懾力。

報導稱，會上還確認了基於“武力行使的三大條件”來發動反擊能力。“反擊能力”被定義為，若發生彈道導彈等武力攻擊，作為旨在防衛而不得不採取的必要最小限度措施，可在對方疆域進行有效反擊。

在美國等關係密切的他國遭攻擊導致日本存亡受到威脅的“存亡危機事態”時，不排除該能力會作為集體自衛權行使。圍繞攻擊對象，會上一致同意將根據情況逐一判斷。