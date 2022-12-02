日美韓相繼宣布對朝個人和實體追加單邊制裁

韓國/日本/朝鮮

針對朝鮮違背聯合國安理會相關決議非法發展核與導彈項目，日美韓三國12月2日宣布加強對朝鮮所涉個人和實體的單邊制裁。韓國外交部對此表示，此舉體現韓美日合力堅決應對朝鮮核導開發的決心。

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據共同社報導，日本政府在周五的內閣會議上批准了追加制裁措施，把參與朝鮮核與導彈開發的3個團體、1名個人作為資產凍結對象。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上強調：“朝鮮以前所未有的頻率和應對持續實施一系列挑釁行動，對我國的安全而言是重大且緊迫的威脅。決不能容忍。”

據日本外務省透露，追加制裁對象是朝鮮旗下的黑客組織“Lazarus”和貿易公司等3個團體、軍需工業部越南據點的負責人。

美國政府把在核與導彈開發中發揮領導作用的朝鮮勞動黨軍需工業部的前部長劉進、朝鮮人民軍前總政治局長金秀吉等3人指定為單邊制裁對象。美國國務卿布林肯表示，今年以來朝鮮前所未有地頻繁發射彈道導彈，成為了安全上的嚴重威脅。他強調與日韓緊密攜手敲定了制裁。

韓國政府也宣布把8名個人和7個實體追加列為單邊制裁對象。該8人隸屬已被聯合國安理會指定為制裁對象的朝鮮金融機構，參與了核與導彈開發相關的金融交易。7個實體是貿易公司和船舶公司等，它們被認為通過為朝鮮的非法金融活動提供支援、派遣勞力、在船舶間轉移物資，參與了核與導彈開發。

韓國外交部稱，此舉旨在堅決應對輪番升級的朝鮮核導挑釁。朝鮮近期接連發射洲際彈道導彈等各種導彈，對半島乃至國際社會的和平穩定構成了嚴重威脅。

據悉，這是韓國政府繼今年10月14日以後時隔49天再次對朝進行單邊制裁，也是現政府上台以來第二次發布對朝制裁名單。韓方自2015年6月以來共6次發布對朝制裁名單，包括124名個人和105個實體。此前，歐盟4月也把3人指定為制裁對象。