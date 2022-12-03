澳洲跨黨派議員周日赴台訪問 澳總理：非政府訪問

澳大利亞/政治/台灣

綜合消息顯示，6名澳大利亞跨黨派聯邦議員將於下周對台灣進行為期5天的訪問。澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）12月3日向媒體表示，澳大利亞議員長期以來一直訪問台灣。他強調，“這不是一次政府訪問”。

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據悉，此行訪問由澳洲自由黨籍聯邦眾議員布霍爾茨（Scott Buchholz）組織，同行前往的包括澳洲國家黨籍前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），兩名工黨籍聯邦眾議員也將參加。

據澳大利亞廣播公司報導，一些參加行程的議員們不願意圍繞這次訪問進行宣傳，因為他們注意到了政治敏感性。但他們說，澳大利亞必須與中國大陸和台灣保持密切的關係，並支持該地區的民主。據悉，該訪問團將於周日出發，開啟在台5天的行程。

阿爾巴尼斯在周六受訪時表示，“很長一段時間以來，都有後座議員造訪台灣。這又是一次訪問。這不是一次政府訪問”。他補充說：“談到中國，談到對台灣現狀的支持，兩黨的立場仍然是一致的。”

當被問及此行的意圖時，阿爾巴尼斯指出，他沒有參與，並稱“我不知道，我不去”。報導指，該訪團的一名成員稱，政府和反對派都被告知了這次旅行，並表示“支持”。