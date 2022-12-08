伊朗處決首位參與抗議運動的23歲男子 伊朗前總統哈塔米稱自由與安全並不矛盾

伊朗/人權

12月5日啟動的為期三天的全國罷工行動在伊朗各地受到廣泛的支持，伊朗司法當局12月8日上午處決了被指控在抗議活動中打傷一位道德警察的23歲的年輕人，此外，繼伊朗精神領袖哈梅內依的妹妹之後，伊朗前總統哈塔米也對示威者的抗議標語表示讚賞。

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根據來自伊朗司法部門的消息，伊朗當局12月8日上午在首都德黑蘭以西的埃文監獄處決了一名被指控9月25日在德黑蘭大道上阻斷交通打傷一名道德警察的男子。

官方通報說，這名名叫穆赫辛-謝卡里（Mohsen Shekari）的男子在德黑蘭大道上用砍刀刺傷了一名道德警察，德黑蘭革命法院於11月1日作出對他的死刑判決，他被認定犯有打架和持刀試圖殺人的罪行，裁定他的"目的是殺人，造成恐怖，擾亂社會秩序和安全"。

法國的伊朗問題研究專家，法國觀點周刊記者，德黑蘭的春天一書的作者Armin Aréfi 譴責伊朗當局對Mohsen Shekar處決的無恥行為，認為此舉可能會成為伊朗抗議運動的一大轉折點。

法新社報道說， 在伊朗全國至少有11人因參與騷亂而面臨同樣的命運，國際特赦組織則認為這個數字應該超過二十人。

另據報道，伊朗各大院校12月7日發動示威，紀念伊朗的學生節，紀念1953年12月7日被伊朗國王的安全部隊殺害的三名學生，根據活動人士和人權團體在網上發布的視頻，學生們在全國幾個城市遊行並高呼要推翻伊斯蘭政權。 有青年組織還呼籲將學生節變成 "國家恐怖日"。

伊朗學生舉辦的網絡通訊社 伊斯納通訊社援引的一份聲明稱，伊朗前總統79歲的穆罕默德-哈塔米（1997-2005執政）稱讚“婦女，自由與生命”的口號是“一個美麗的口號”，他還說 "安全和自由並不矛盾"。

伊朗保守派總統易卜拉欣-萊西12月7日訪問伊朗德黑蘭大學時讚揚了 "有洞察力的學生的態度，他們不允許大學裡出現騷亂的氣氛"。並且譴責 "敵人試圖使大學變得不安全"。而英國廣播電視台波斯語播放的畫面顯示，德黑蘭大學的學生們抗議雷西的訪問，但被安全部隊遣散。

自9月16日年輕的伊朗庫爾德女子馬赫薩-阿米尼(Mahsa Amini)因頭巾佩戴不規範而死亡以來，伊朗民眾的抗議風暴此起彼伏。

根據國際人權組織11月29日的一份報告，自9月中旬以來，對該運動的鎮壓已經導致至少448人死亡。

伊朗 當局報告說約有300人死亡，包括抗議者和安全部隊成員。他們已經逮捕了數千人，其中11人在與抗議活動有關的審判中被判處死刑。

譴責 "暴亂 "的伊朗當局經常指責美國及其西方盟友，以及設在國外的庫爾德團體是這場前所未有的抗議運動的煽動者。

流亡美國在海外聲援伊朗革命的活動分子Masih Alinejad 受到死亡威脅，不得不要求美國安全部門的特別保護。她在聲援活動中多次呼籲中國，俄羅斯等獨裁國家不要繼續支持伊斯蘭政權。