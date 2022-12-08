日戰機二戰後首訪菲律賓 日首相考慮提高稅收以增加防衛費

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日本航空自衛隊派遣的2架F-15戰鬥機於12月6日抵達了菲律賓北部馬巴拉卡特市的克拉克空軍基地。這是二戰後日本首次向東盟國家派遣戰機，目的是“友好交流”。此外，日本自民、公明兩黨7日舉行關於加強防衛力的高層磋商會，就防衛費增額的財源達成一致，計畫在財政支出改革和利用決算剩餘金等基礎上，通過增稅應對缺口部分。

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據共同社報導，菲律賓在二戰中被日本佔領，期間約有110萬平民喪生。舊日本軍隊的“神風”特攻機曾從馬巴拉卡特市的機場起飛，該國反日情緒一度高漲。馬巴拉卡特市市長加爾博（Crisostomo C. Garbo）6日向共同社強調，不應忘記戰爭中的犧牲，但也應該向前邁進，“現在是和平年代，日本是夥伴”。

菲律賓空軍司令坎拉斯（Connor Anthony Canlas）亦對日本戰機來訪表示歡迎說：“時代變了，日本已成為相信法治的‘盟友’。” 他稱，日本戰機的到來顯示了兩國之間更強大的合作關係。

日本防衛大臣濱田靖一周二向媒體表示，“加強日本自衛隊和菲律賓軍隊之間的合作，不僅有助於日本的國家安全，而且還將導致兩國積極為國際社會的和平與安全作出貢獻”。據了解，日本和菲律賓正在深化防務合作。4月，兩國在東京舉行了外長、防長之間的首次“2+2”會談。日本正在向菲方出口四套防空雷達系統，用於探測來襲的戰鬥機和導彈。日本還向菲律賓轉讓了兩艘巡邏艇。

此外，日本自民、公明兩黨7日舉行了關於加強防衛力的高層磋商會，就防衛費增額的財源達成一致，計畫在財政支出改革和利用決算剩餘金等基礎上，通過增稅應對缺口部分。顧及到經濟形勢和急劇增加的負擔，會上就2023年度暫不增稅達成共識，計畫面向2027年度分階段實施增稅。設想2027年度時作為所需的財源，包括財政支出改革等在內總體籌措4萬億日元左右，其中1萬億日元左右通過增稅來填補。

據《讀賣新聞》報導，日本首相岸田文雄將在8日指示自民、公明兩黨考慮採取增稅措施，以確保“徹底強化防衛力”所需的財政資源，目的是截至2027財年，將增稅收入定為約1萬億日元，以期分階段提高稅率。據悉，預計增稅的時間最早將從2024財年開始。岸田文雄指出，穩定的財政資源對增加防衛費開支至關重要。

此前，岸田文雄5日決定將2023年度到2027年度5年期間的防衛費總額增至約43萬億日元，執政黨7日同意。五年後，即2027財年，日本政府準備將防衛和安全相關的綜合支出提高到約11萬億日元，或當前國內生產總值（GDP）的2%。

據共同社報導，8日舉行的政府與執政黨會議上聽取政府的方針後，執政黨的稅制調查會將就稅目和實施時間等制度設計展開討論。7日的執政黨高層磋商會上也紛紛出現應抑制個人負擔的意見，預計將以企業所得稅為主展開協調。

作為確保財源的措施，除了增稅和財政支出改革等之外，還計畫新設“防衛力強化資金”（暫定名）這一框架。將彙集進行以外幣計算的資產管理及財政投融資等的特別會計剩餘金和公積金、國有資產出售等所獲資金，用作防衛財源。