日本首相提出每年需為防衛費增稅1萬億日元

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日本首相岸田文雄12月8日在首相官邸出席政府與執政黨政策會議上表示，為從根本上強化並維持防衛力，2027財年起每年度需要約4萬億日元的追加財政資源，其中逾1萬億日元計畫通過增稅來籌措。他同時指出，增稅措施將用幾年分階段實施，下年度不會增稅。

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據悉，會議討論了日本政府擬在近日發布的三份安保相關文件的審議情況。岸田文雄在會上發言稱，“在日本周邊安全環境迅速惡化的情況下，加強威懾和反應能力是我們堅決保衛領土、領海和領空的首要任務。必須在五年內緊急加強防衛力。”

岸田文雄稱，已經從根本上得到加強的防衛力必須在未來得到維持和強化，甚至在2027財年之後也是如此，而作為國家責任穩定地支持這項工作的堅實財政措施是必不可少的。他稱，為了從2027財年起穩定地保持防衛力，有必要確保每年有大約4萬億日元的額外財政資源。其中約四分之三將由各種措施來支付，包括支出改革、利用財政盈餘和建立一個利用非稅收收入來加強防衛力的基金。

岸田文雄補充說，在此基礎上，雖然有各種討論，但我們認為，對於剩餘的四分之一、大約一萬億日元或更多，我們必須要求公眾在稅收制度上給予合作。顧及到面臨物價上漲的家庭經濟現狀，他承諾“不會採取增加個人所得稅負擔的措施”，預計將以提高企業所得稅為主展開討論。

據共同社報導，為從2023財年起分階段增加防衛費、到2027財年的5年間確保其總額約43萬億日元，岸田文雄提出了確保財源的思路。他指示執政黨的稅制調查會討論增稅的稅目及方式、實施時間等。執政黨稅調為15日敲定稅制改革大綱，將加緊彙總具體措施。

據了解，追加財源將通過增稅、財政支出改革、決算剩餘金、新創設“防衛力強化資金”這四種方式來籌措。“防衛力強化資金”是彙集特別會計剩餘金及國有資產出售的收益等用於防衛費的框架。

11月28日，岸田文雄指示相關閣僚到2027財年將防衛費提高到國內生產總值（GDP）的2％。包括科學技術費用等對國防有益的費用，定位於跨省廳的防衛費。