美國政府宣布今年第六次對台軍售 布林肯重申維護台海和平與穩定

美國/台灣

美國國防安全合作局（DSCA）日前宣布2項新的對台軍售計畫，包含空軍“航材標準零附件”及“航材非標準零附件”，總額為4.28億美元，DSCA已通知國會。這是拜登政府今年第六次對台軍售。

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DSCA新聞稿表示，擬議的軍售將能助台灣維持空中機隊，強化並應對當前及未來威脅的能力，同時提供對區域安全至關重要的防禦與運輸能力。

DSCA表示，這項擬議的軍售將能使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，台灣能毫不費力將相關軍售設備納入軍隊武力之中；此次軍售不會改變區域基本軍事平衡。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報道：美國國務卿布林肯表示，幾十年來，美國一直致力於維護台灣海峽的和平與穩定，他強調對烏克蘭的支持將有所助益而非阻礙這一目標。

報導說，共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）日前在一封寫給布林肯的信中提到“有關美國向烏克蘭的軍售阻礙旨在避免亞洲戰爭而向台灣提供防止中國入侵的武器的相關報導讓我感到擔憂”，美澳6日舉行外長防長“2+2”會議，布林肯在當天的記者會上給予了部分回應。

布林肯說：“關於台灣，我不能談論武器系統，等等。但我認為事實上恰恰相反，在這個意義上，中國正在非常仔細地觀察在烏克蘭發生的事情，非常仔細地觀察美國和世界各國對俄羅斯侵略的反應”，並表示北京當局已看到各國以非凡的方式團結在一起，一面確保烏克蘭擁有自衛所需的東西，一面向俄羅斯施加巨大壓力來結束其侵略，同時確保北約加強自身的防衛能力，以防侵略蔓延。

布林肯說：“我認為這肯定對中國對未來的思考產生影響，以及對它在台灣方面可能考慮的東西產生影響。” 他強調稱：“維護台灣海峽兩岸的和平與穩定對我們來說有重大的利害關係。這已經是幾十年來的現狀；我們決心維護它。”

布林肯說，“這當然是拜登總統幾周前與習主席進行的重要討論中提到的問題之一。但是，我們當然歡迎國防部長回答有關武器系統的具體問題。”