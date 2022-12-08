蒙古再爆發反煤炭腐敗示威

蒙古/煤炭

蒙古首都烏蘭巴托今天爆發新的抗議活動，此前，涉嫌參與一起影響深遠的煤炭貪污案的官員被捕，已經引發全國性的抗議。

廣告 繼續瀏覽後續

蒙古腐敗醜聞將抗議者持續推上街頭。據法新社報道稱，自周日以來，數以千計的人每天都在冰寒下遊行抗議。這個位於中國和俄羅斯之間的東亞國家的經濟困難正在催化民眾的不滿情緒。

在指控國會議員和企業高管組成的 "煤炭幫"侵吞了公共財政的數十億歐元後，蒙古名人和社交媒體影響者加入了抗議活動。

據指控稱，這些議員擁有煤礦和運輸公司，他們被指控利用自己的地位向中國非法運輸煤炭，在此過程中把資金轉進自己的賬戶。

在零下17攝氏度的氣溫下，一千多人周四聚集在烏蘭巴托的蘇赫巴托廣場民族英雄成吉思汗的雄偉雕像下抗議。

法新社記者指出，警察在場，但示威活動仍然和平進行。但本周早些時候的其他集會抗議曾導致小規模衝突。

蒙古警方正在調查為國家創造巨額收入的塔萬陶勒蓋煤礦盆地，尋找海關等涉案官員涉嫌貪污和腐敗的證據。

蒙古司法部長Nyambaatar Khishgee周四宣布逮捕蒙古最大的煤礦公司之一Erdenes Tavan Tolgoi的前首席執行官Gankhuyag Battulga和其他七人，他們被指控對偷挪的煤炭貪污洗錢。據部長報告說，一個邊境哨所的監控錄像顯示，海關官員沒有對一些車輛進行登記，這表明煤炭被非法出口。

該報道稱，蒙古民眾的不滿情緒更加強烈，因為蒙古人已經在遭受高通脹和因新冠病毒疫情以及烏克蘭戰爭而導致的經濟低迷。

周三，蒙古國總理盧布桑納姆斯拉-奧雲-額爾德尼會見了抗議者，承諾將 "摧毀腐敗"。他還報告說，一個從煤礦和銅礦賺錢的政客 "團夥 "控制了執法機構，正試圖阻止調查。