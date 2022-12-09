二戰後首次：日英意聯手研發下一代戰鬥機

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日本，英國和意大利周五（１２月９號）宣布三國將合作在2035年前研發出下一代戰鬥機。這是二戰以來三國首度合作，更是日本二次世界大戰以來，首度與美國以外的國家展開大型國防工業合作。

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目前日本正在地緣政治緊張局勢中尋求加強其防禦戰略。據法新社報道，東京、倫敦和羅馬將在一個名為GCAP（全球戰鬥航空計畫）的計畫下發起 "開發新一代戰鬥飛機的雄心勃勃的努力"。這項合作將建立在三個合作夥伴已經啟動的先進空戰技術，比如無人駕駛飛機等研究基礎上，標誌着日本首次與歐洲合作夥伴聯合設計一款作戰飛機。

三國在一份聲明中說："我們決心捍衛自由、開放和基於規則的國際秩序，在這些原則受到挑戰、威脅和侵略不斷增加的時候，這比以往任何時候都更重要。” 三國並稱將計畫設計為與其他國家合作的基礎，在聲明中強調其 "未來與美國、北約以及我們在歐洲、印度洋-太平洋和全球的合作夥伴的互操作性"。

據日本商業日報《日經》報道，日本的三菱重工、英國的BAE系統公司和意大利的萊昂納多公司預計將成為該項目的中心。

一位日本國防部官員稱，該項目的成本細節尚未最終確定，他說生產應該在2030年或2031年左右開始，以便在2035年之前可以部署原型機。這位官員補充說， 美國有F35，歐洲有歐洲戰鬥機。日本的目標是創造出超過這些機型能力的戰鬥機。

據中央社報道，俄羅斯今年入侵烏克蘭，中國在日本和台灣周圍的軍事活動也趨於頻繁，在這樣的脈絡下，這項協議或許能協助日本對抗中國與日俱增的軍事力量，並讓英國在區域安全發揮更重要作用，畢竟相關區域對全球經濟成長來說具有舉足輕重地位。

在區域安全情勢日益緊張下，日本將於本月宣布軍事加強計畫，預料國防支出將翻倍，在5年內達到國民生產毛額的2%左右。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）另表示，英國必須維持在國防技術的前沿地位，而且這項協議將帶來更多工作機會。

美國國防部和日本防衛省的一份聯合聲明說："美國支持日本與志同道合的盟友和夥伴進行安全。”

未來的戰鬥機被視為日本三菱F-2戰鬥機的繼任者，該戰鬥機是與美國洛克希德-馬丁公司共同設計的，已於2000年投入使用。其發展應包括由英國領導的 "暴風雨 "戰鬥機項目的進展，該項目已宣布 "在未來五年內 "有一個預製的原型機。

最近幾周，法國的達索公司和歐洲的空中客車公司也簽署了一項協議，重新啟動昂貴而複雜的SCAF歐洲戰鬥機項目，該項目於2017年啟動，預計到2040年將取代法國的陣風戰鬥機和德國及西班牙的歐洲戰鬥機。