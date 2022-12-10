日首相會見澳洲防長外長：確認深化兩國安全與防務合作

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日本首相岸田文雄12月9日在官邸會見了來訪的澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）和外交部長黃英賢。鑒於日益緊張的地區局勢，雙方確認將深化兩國在安全和防務領域的合作，並一致同意引領旨在實現“自由開放的印度-太平洋”願景的舉措。

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岸田文雄周五上午與外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同接見了來訪的馬爾斯和黃英賢等澳方官員。岸田文雄表示，此次訪問取得了許多成果，包括新的澳日《安全合作聯合宣言》，並表示在適當時候舉行“2+2”會議體現了兩國之間的特殊戰略夥伴關係。

雙方就地區事務交換了意見，並同意澳大利亞和日本作為志同道合國傢夥伴關係的核心，應領導實現“自由開放的印度-太平洋”的努力。雙方還確認致力於進一步促進兩國的安全和防務合作。此外，隨着資源和能源安全日益重要，澳方表示，澳大利亞仍然是一個可靠的貿易夥伴和安全的投資目的地，雙方同意進一步加強在這些領域的合作。

當天下午在東京還舉行了第十次日澳外長防長“2+2”磋商會議。兩國會後發表的聯合聲明指出：“我們重申，我們的特殊戰略夥伴關係只會越來越強大。日本和澳大利亞因我們共同的價值觀而團結起來，包括對民主、人權、自由貿易和基於規則的國際秩序的堅定承諾。”

聯合聲明稱：“我們強調了我們各自的聯盟以及我們與美國的三邊合作的重要性，包括通過三邊戰略對話，這支撐了印度-太平洋及其他地區的和平、穩定和繁榮。在我們承諾對各自的安全戰略和政策進行重大審查時，我們重申了我們深刻的戰略一致。”

聯合聲明表示：“我們重申，我們致力於實現自由開放的印度-太平洋的共同願景，它具有包容性和復原力，主權和國際法，包括普世人權，都得到維護。”

聯合聲明稱：“我們強調，我們承諾與合作夥伴一起努力實現這一願景，包括與印度和美國在四方安全對話（Quad）等框架下合作。”

據悉，林芳正和濱田靖一在會上重申了日本對澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的支持，並稱該夥伴關係有助於區域和平與穩定。