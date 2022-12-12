日首相稱為防衛費增稅是“對下一代負責”，請求國民合作

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日本首相岸田文雄當地時間12月10日晚在官邸召開臨時國會閉幕後的記者會。關於伴隨防衛費增額的增稅方針，他表示“加強防衛力的財源必不可少，這是對下一代負責”，請求日本國民予以理解和合作。

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岸田文雄指出，目的並非增稅，而是強化和維持防衛力，並否定採用發行國債的借款方式的可能性。就開始增稅的時間，岸田指出將靈活應對，還表示增加防衛費是安保政策和財政政策的“大轉變”。

岸田文雄發言稱，“現在，國際局勢動蕩不安。日本周邊的安全環境也日趨嚴峻。面對這種情況，作為首相，我決定在未來五年大力加強我們的防衛力。未來五年將加強的防衛力必須在此後保持和加強。我認為這是肩負國民和平與安全責任的日本自衛隊最高統帥內閣總理大臣的使命。”

岸田文雄稱，“為此，必須有財政資源來支持維持和加強未來要加強的防衛力。我相信這也是我們這一代人對下一代的責任。為此，我們會在今年底持續決定加強防衛力的細節、預算和財政資源，並向公眾清楚地展示這一政策。我已經多次提到這一點”。

岸田文雄提出，“為了保護我們現在和平繁榮的生活，為了我們這一代人對下一代盡到責任，我請求日本國民的合作”。據共同社報導，執政的自民黨內部對增稅方針的異議層出不窮，也有閣僚持謹慎意見。岸田文雄試圖通過明確否定發行國債來展現貫徹增稅方針的姿態，但可能招致批判意見。

關於是否會為了就增稅問信於民而解散眾院實施選舉，岸田在記者會上明確表示“完全沒有考慮過”。他重申將在年內整體敲定加強防衛力的內容、預算和財源。

另據《讀賣新聞》引述消息人士的話報導，自民黨的稅收政策研究委員會已經決定從2024年開始分階段實施與大幅加強防衛力有關的增稅。該政策在11日舉行的非正式會議上得到了確認。據悉，增稅重點將是公司稅、所得稅和煙草稅。