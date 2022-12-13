日本修改安保文件 明言引進美國“戰斧”巡航導彈

日本安保

日本執政的自民黨和公明黨日本時間12日下午舉行的工作會議，就修改《國家安全保障戰略》等三份防衛文件達成一致。在總共舉行的15次會談中，兩黨就具備反擊能力、引入主動網絡防禦以先發制人應對網絡攻擊等諸多問題達成一致，並明確提出引進美製巡航導彈“戰斧”（Tomahawk cruise missile），用於反擊能力的建構之中。

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文件中將寫入將擁有以自衛為目的摧毀他國疆域內導彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力）；在發動該能力之際，將由日美推進運用協調。歷屆內閣一貫的政策判斷是，雖然可能擁有直接打擊對方導彈發射場的打擊敵方基地的能力，但是作為日本和美國在防衛上的分工，將依靠美國進行攻擊，日本則不會擁有現實的攻擊裝備和能力，因此這次修改三文件將成為日本戰後防衛政策的重大轉換點，政府計畫最早在16日的內閣會議上敲定。

巡航導彈“戰斧”是美國主要的精確制導巡航導彈，使用全球定位系統 (GPS) 衛星信息，可以精確摧毀目標，自1991年海灣戰爭期間投入實戰以來，已在無數實戰中使用，彰顯了其高性能，而第五批 “戰斧”於2021年3月推出，改進了導航和飛行中鎖定目標的能力等，美國海軍在2021年3月25日收到了首枚Block V型“戰斧”巡航導彈，其射程擴展到2414公里。

今年8月上任的防衛大臣濱田靖一決定引進美製戰斧巡航導彈，開始與美國進行全面商談。日本在2013年修改防衛計畫大綱時，考慮擁有反擊能力，曾悄悄試探過從美國採購“戰斧”的可能性，而美方考慮到保密等因素，一直嚴格限制戰斧的出售對象。當時的奧巴馬政府也擔心中韓兩國的強烈反對，表現為難，但是據說目前美方對出售表現出積極態度，談判進入最後階段，這可以與目前的俄烏戰爭及東亞局勢的變化有關。日本政府相關人士11月30日透露，政府已在探討大概到2027年度為止向美國方面購買最多約500枚美製“戰斧”巡航導彈，日方很有可能裝備在海上自衛隊的護衛艦上，也有方案提議由潛艇發射。

據接近自民黨和公明黨的消息人士透露，雖然兩黨已就將中國列為國家安全保障戰略中的“戰略挑戰”的政策達成一致，但有關8月份中國彈道導彈落入日本的專屬經濟區威脅地區民眾安全的表述並不一致，目前仍在協調中。

現行安保戰略中對日中關係用“戰略互惠關係”加以表述，修改後將被刪除，寫入構建“具有建設性的穩定關係”。據首相官邸消息人士說明理由稱：“從近年來的軍事動向來看，比起日中互惠關係更重要的，應該是先讓關係穩定下來。”