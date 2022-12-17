伊朗當局鎮壓加劇 法國專家呼籲關注伊朗醫生命運

伊朗/阿米尼之死

伊朗因阿米尼之死引發的全民抗議遭到當局殘酷鎮壓。鎮壓蔓延至伊朗醫療系統。伊朗醫生除了因表達支持抗議遭到打擊，更因拒絕出具當局強迫虛假證明鎮壓受害者不是因為遭槍擊受傷死亡而遭整肅。法國醫學界呼籲國際關注伊朗醫生困境。

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據法國數位醫學界醫生和教授公開呼籲稱，伊朗人權、教育醫學界同處於危險之中。在將近三個月的時間裡，因抗議一名22歲的Mahsa(Jina) Amini遭道德警察逮捕，並在拘禁時不明死亡，伊朗全國抗議不斷，伊朗的學術界，如同整個社會，每天都有抗議示威。他們也但都遭到以前所未有的暴力鎮壓。

伊朗人民正試圖表達他們對現有獨裁政權和政治的反對。這些抗議均被鎮壓，婦女、大學生和高中生是抗議中關鍵力量，他們中大多數被捕的人都在25歲以下，而在過去幾個月中至少有45人被捕。

據呼籲稱，伊朗學生也是在學校內被捕。

醫院的救護車被用來運送鎮壓人員。更糟糕的是即使在急救中，傷者也會被追殺，因為他們是抗議者，他們並被逮捕。

據呼籲稱，伊朗醫生受到威脅，他們被迫開具證明證書，需隱瞞受傷和死亡的真實原因。已有許多人被捕，一些死刑或長期徒刑已被宣判。根據幾個確鑿的消息來源，幾名拒絕成為共犯的醫生已經被逮捕。

據消息，在伊朗，對示威傷員最基本的醫學護理也被視為是共犯。醫學護理和大學不再是不可侵犯的圍牆了

消息稱，經過法院的迅速審判，在違反基本人權的情況下，一位放射科醫生被判處死刑。他是在一次示威中被捕，是放射科醫生哈米德-加雷赫-哈桑盧博士。他的妻子是一名實驗室技術員，是在一次示威中被捕，她被判處25年有期徒刑。

所知還有13個死刑判決是針對年輕的抗議者作出的。而其中一個叫Mohsen Shekari的年輕示威者，只有23歲，已於12月9日被處決。

呼籲說，作為醫生和學者，我們伊朗裔的法國醫學者提請關注。面對這些侵權行為，我們不能保持沉默，我們譴責並痛斥這些鎮壓行為。

呼籲說，我們除了表達對伊朗人民的支持，我們還抗議伊朗的醫生和教師在從事職業時受到的壓力，並反對大規模和任意逮捕學生。我們還呼籲立即暫停所有死刑判決。