美政府多部門表示歡迎日本出台“歷史性”安保文件

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日本政府12月16日正式通過新版《國家安全保障戰略》等三份安保政策文件，標誌該國在戰後安保和防衛政策的歷史性轉變。對此，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通過聲明予以歡迎，並稱“日本大幅增加防衛投資的目標也將加強美日聯盟並使之現代化”。

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日本政府周五在內閣會議上敲定了面向首相岸田文雄提出的“徹底強化防衛力”目標的新《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件。其中闡明日本將擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力），力爭2026年度部署美製“戰斧”巡航導彈，2023年度起5年內的防衛費總額約為43萬億日元等內容。對此，美國政府多部門當天相繼發表聲明，對日方就安保政策提出的歷史性轉變表示歡迎。

沙利文在白宮的聲明中指出，“今天，日本通過了新的《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》，為加強和捍衛自由開放的印度-太平洋採取了大膽的歷史性步驟。該戰略提出了岸田首相和日本人民的願景，即建立一個廣泛而強大的夥伴和盟友社區，支持該地區的和平與穩定。日本大幅增加防衛投資的目標也將加強美日聯盟並使之現代化”。

沙利文續稱，“新戰略加強了岸田首相對國際和平和核不擴散的深刻承諾，並為日本在2023年的領導地位奠定了基礎，因為日本將在聯合國安理會佔有一席，並主辦七國集團（會議）。我們感謝岸田首相和日本在全世界的領導，包括他們在俄羅斯發動殘酷戰爭時對烏克蘭的支持。我們祝賀岸田首相和日本人民的歷史性的新《國家安全保障戰略》，它將幫助我們和我們的夥伴實現持久的和平、穩定和繁榮”。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦發表聲明說，“美利堅合眾國和美國國務院歡迎日本於12月16日宣布的新的《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》。 正如拜登總統在我們自己的《國家安全戰略》中所述，我們的聯盟和夥伴關係是我們最重要的戰略資產，而日本的新文件重塑了我們聯盟在印太地區和世界各地促進和平和保護基於規則的秩序的能力。”

布林肯表示：“我們讚揚日本致力於通過增加對強化作用、任務和能力的投資以及與美國和其他盟國及夥伴更緊密的防務合作來實現我們聯盟的現代化，正如這些新文件中所概述的那樣”。布林肯稱，“日本的戰略與我們的戰略一致，認識到志同道合的國家之間更緊密的聯繫對於保護共同的利益和價值觀以及應對共同的挑戰是至關重要的。我們歡迎日本重視與印太地區和全球範圍內更廣泛的夥伴進行協調。”

布林肯說，“從阿富汗到烏克蘭，在應對全球穩定面臨的最緊迫挑戰和支持所有珍視基於規則的國際秩序的國家方面，日本是我們不可缺少的夥伴。祝賀日本在使我們的聯盟現代化和加強我們應對全球挑戰的集體能力方面邁出了這一基礎性的新步伐。”

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發表聲明說，“日本新發布的《國家安全保障戰略》與《美國國防戰略》中概述的願景和優先事項之間存在重要的一致性，兩者都是使美日聯盟現代化的持續雙邊努力的基礎，加強一體化威懾，並通過與志同道合的盟友和夥伴合作應對不斷變化的地區和全球安全挑戰。”

奧斯汀說，“我們支持日本決定獲得加強區域威懾力的新能力，包括反擊能力。我們也贊同日本決定大幅增加其防衛開支，在2027年達到國內生產總值的2%，並通過建立一個永久性的聯合行動總部來提高其自衛隊的聯合性和互操作性。美日聯盟仍然是印太地區和平與繁榮的基石，美國致力於與日本合作，支持兩國戰略中所承載的目標。”

此外，加拿大外交部和英國駐日大使等第三方也表達了對日方出台新的安保文件，及增加對印太地區安全和穩定承諾的支持。