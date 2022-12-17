韓國官員：日本向半島行使反擊能力須經韓方同意

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自首爾方面消息，韓國外交部官員12月16日對日本安保文件中寫入擁有“反擊能力”（對敵基地攻擊能力）一事表示，有關向韓半島行使反擊能力等恐嚴重影響韓半島安全和韓國利益的事宜，日本政府必須提前與韓方協調溝通，並獲得韓方同意。

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日本政府在周五的內閣會議上，敲定了面向強化防衛力的新《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件。其中寫明擁有反擊能力，力爭2026年度部署較長射程的美製“戰斧”巡航導彈，2023年度起5年內的防衛費總額約為43萬億日元等內容。

據韓聯社報導，韓國外交部官員對此表示，這是日本政府首次將擁有反擊能力明確寫入文件當中，其前提是不背離日本國憲法和相關國際法，堅守“專守防衛”原則。報導稱，有意見指出，日本擁有反擊能力的前提是部署遠程導彈等攻擊性武器，這違反日本和平憲法的“專守防衛”原則。

報導指，韓國政府反覆強調“注意”到文件中有關“在符合相關原則時才會行使反擊能力，堅持‘專守防衛’政策的立場不變”的內容。分析認為，這可視為韓方委婉地敦促日方的防衛政策不應顛覆和平憲法的宗旨。

韓國政府指出，日方在非常時期基於反擊能力依據向韓半島出動戰力時，必須先獲得韓國政府的批准。報導稱，韓國外交部官員反覆強調，日本今後的安保政策應遵守和平憲法精神，並朝着為地區和平與穩定作出貢獻的方向公開進行。

就日本增加防衛費一事，上述韓方官員表示，正在密切關注相關動向。據他所知，文件還寫入韓美日將就朝核武威脅加強合作的內容。該人士稱，日本政府已通過兩國各級別外交渠道，向韓國政府就此次修改安保文件提前進行說明，後者也闡述了韓方立場。

此外，韓國政府當天還就日本在新版《國家安全保障戰略》中主張獨島（日本稱竹島）主權一事提出嚴正抗議，並敦促日方立即撤回相關主張。