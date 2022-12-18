傳金正恩擁90核彈 2030年增至160

朝鮮/核武器

朝鮮18日試射固體燃料導彈，加上朝鮮近期軍事動作頻繁，尤其朝鮮多次主張自身擁有核武，引發國際社會高度關注，更讓韓半島緊張局勢不斷升溫。據韓國國防研究專家前日做出驚人推算，指朝鮮擁有近 90 枚核武，是“斯德哥爾摩國際和平研究所”(Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI)估算的 40 至 50 枚的兩倍，並預估 2030 年可以擁有超過 160 枚。

廣告 繼續瀏覽後續

據台媒新頭殼署名陳嫺蓉報道稱，韓國智庫警告：朝鮮至2030年將擁有核彈增至160枚。

報道引述韓媒《News1》消息，韓國國防研究院（KIDA）現任研究委員李相圭16日透過 2022 年下半季朝鮮軍事論壇，討論朝鮮戰略環境與未來核武威脅評估。根據國際原能總署（IAEA）朝鮮安全措施報告書的內容指出，朝鮮去年重新處置使用過後的核燃料。

李相圭表示，直到現在為止北韓所生產的高濃縮鈾約 2044 公斤、鈽為 68 至 72 公斤，而預估至 2030年 將會生產共 3408 公斤的高濃縮鈾、107 至 123 公斤的鈽，並分析，“經推測，目前朝鮮持有的核武規模為 88 至 89 枚，至 2030 年為止將約持有 162 至 166 枚。”

據李相圭指出，隨着北韓陸續研發出戰術核武、超大型核彈頭，在技術與戰略層面上自然需要再度進行核試驗，“從豐溪里核試驗場的準備狀態、地質穩定性、內外條件等因素來判斷，朝鮮將會進行第 7 次核試。”

該報道引述韓國另一名研究專員樸用漢則認為，朝鮮使用核武的目的雖有很大的可能是為了自我防禦，然而一旦平壤當局判斷美國、韓國聯軍採用先發制人戰術導致其錯失使用核武機會，則有相當可能在戰事爆發初期就使用核武。最後，樸用漢警告，一旦台灣海峽爆發戰爭，導致美國在協防時無法適時將軍事力量投射在朝鮮半島，則伺機行動的平壤恐怕將展開積極攻勢，在戰爭爆發初期便使用核武，達到短時間內佔領韓國首都圈的效果。