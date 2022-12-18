日本修改安保三文件 美國盛讚中韓批判

日本安保

16日下午，日本政府批准了《國家安全戰略》等三份文件，作為未來十年外交和國防政策的指導方針。 這一方針的核心部分是擁有以自衛為目的摧毀敵方導彈發射場的“反擊能力”，將中國的動向評價為“令人深刻憂慮的事項”和“有史以來最大的戰略挑戰”，這是戰後安保政策的重大轉變。

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美國國家安全顧問約翰·沙利文當天在一份聲明中表示，將“根據日本將國防投資增加到有意義規模的目標來強化日美同盟和實現現代化”。 他還稱讚日本修改安保文件是“加強和捍衛自由開放的印太地區的大膽而具有歷史意義的一步”。

五角大樓發言人萊德也表達了強烈支持，稱“我們已經明確表示，我們廣泛支持盟友和合作夥伴加強自衛權的努力。”

另一方面，中國政府對修改後的安保文件將中國描述為“迄今為止最大的戰略挑戰”，表示了堅決反對的立場。

12月16日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上說，日方出台的防衛政策文件罔顧事實，背離日方對雙邊關係的承諾及中日之間的共識，對中國國防建設和正常軍事活動等無端抹黑，中方對此堅決反對，已通過外交渠道向日方提出嚴正交涉。

韓國外交部召見日本大使館公使，要求就日本政府在內閣會議上決定的3份防衛相關文件作出說明。

16日下午，韓國外交部召見日本駐韓大使館公使熊谷直樹，要求就這三份文件作出說明，並書面闡明韓方立場。

韓國方面指出，“希望以一種有助於和平與穩定的方式透明地進行，同時堅持和平憲法的精神。”

關於反擊能力，韓國外交部指出：“有必要事先與韓國方面進行密切磋商和並得到韓國的同意”。

另一方面，對於安保文件中有關竹島（韓國稱為獨島）“為日本固有領土”的描述，韓國外交部發言人以“這是對韓國固有領土獨島的無理主張”為由要求刪除。

此外，韓國國防部還召見了一名海上自衛隊駐首爾武官，抗議安保文件對竹島的描述。