通過安保3文件後 日首相擬年初訪美與拜登舉行會晤

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日本政府在周五的內閣會議上通過了新版《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》三份安全保障文件。據《日經亞洲》報導，日本首相岸田文雄希望緊接着在明年1月初訪美，並與美國總統拜登（Joe Biden）就上述文件中提出的擴軍計畫等事宜進行會談。

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如若成行，這將是日美領導人自11月東盟系列會議以來的首次會晤。據預計，岸田文雄推動日本“徹底強化防衛力”將成為議程的首要任務。他的內閣剛剛批准了對三份安保政策文件的更新，這些文件將中國列為“前所未有的戰略挑戰”，並呼籲對自衛隊的導彈項目進行大量投資。

報導引述消息人士的話說，岸田文雄和拜登在白宮進行會談後預計將舉行聯合新聞發布會。消息人士說，這次訪問可能會在日本眾議院預計於1月下旬召開之前進行。岸田預計將向拜登介紹防衛政策審查的情況，其中包括在2027財年將防衛費增加到其國內生產總值（GDP）的2%的目標。

岸田文雄在周五的新聞發布會上表示，“我們將根據這三份文件在日本和美國之間的各個層面進行密切磋商”。他強調：“無論如何，由於《國家安全保障戰略》指出，日美同盟仍然是日本安全政策的基石，我們將繼續進一步推動日美各領域的防務合作，並進一步加強日美同盟的威懾和應對能力。”

在日本政府宣布通過安保3文件當天，白宮和美政府多部門相繼發表聲明，對日方的這一決定表示歡迎。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在白宮的聲明中寫道，“日本大幅增加防衛投資的目標也將加強美日聯盟並使之現代化”。

拜登亦通過推特表示：“在這個關鍵時刻，美國與日本站在一起。我們的聯盟是自由開放的印度-太平洋的基石，我們歡迎日本對和平與繁榮的貢獻。”

報導提及，日方同樣希望就獲取“反擊能力”問題與美方進行討論。在戰後與美國的安全聯盟體系中，和平主義的日本被描述為持有防禦的盾，而美國人則揮舞着劍。岸田文雄主導的政策轉變將使日本獲得遠程打擊能力，包括購買美製“戰斧”巡航導彈。

此外，擬議的日美峰會還會為明年5月的七國集團廣島峰會打下基礎。作為七國集團輪值主席國領導人，岸田文雄打算在廣島峰會之前訪問七國集團國家。