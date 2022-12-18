韓國軍方：朝鮮今射兩枚新型中程導彈 日美亦齊聲譴責

朝鮮試射中程導彈

法新社首爾消息，朝鮮星期天上午向東海試射2枚中程彈道導彈，據韓國軍方表示，試射為裝載固態引擎的新型導彈，導彈飛行約500公里；另據日本政府推測，兩枚導彈都掉落在日本專屬經濟區外的日本海，並已透過駐北京大使館管道，向朝鮮提出嚴重抗議與譴責。

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報道稱，韓國軍方說，朝鮮今天上午11時13分至中午12時5分左右從平安北道東倉里一帶發射2枚中程彈道導彈（MRBM），正是3天前測試固態燃料式高功率火箭引擎的地點。正與美國軍方正就相關數據進行分析，考慮平壤近期導彈研發動態，不排除這次試射導彈為裝載固態引擎新型中程導彈的可能性。

此外，據韓國統一研究院朝鮮研究室長洪敏（音譯）表示，這次試射若射程達到1000公里以上、涵蓋日本領土，可能視為對日本的示威，但以高角度發射、射程僅約500公里來看，這次行動更可能是純粹測試性質。

5年前，平壤當局曾嘗試開發新型中程彈道導彈北極星2號，現在可能重新嘗試完善技術缺陷。

另據韓聯社援引韓國外交部消息稱，在朝鮮試射後，韓美、韓日對朝代表分別舉行電話會議，以討論應對方案。

韓國外交部韓半島和平交涉本部長金健當天分別同美國國務院對朝政策特別代表星·金、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕舉行電話會議，三方強烈譴責朝鮮發射彈道導彈。這是上月18日朝鮮發射洲際彈道導彈（ICBM）之後，韓美、韓日對朝代表時隔1個月再次強烈譴責朝鮮射彈行為加劇韓半島乃至地區緊張局勢。

三方再次強調，朝鮮類似非法挑釁行徑公然違背聯合國安理會的相關決議，國際社會一道予以堅決應對極其重要。三方商定為此加強雙邊、三邊溝通與合作。韓美對朝代表則商定維持穩固的聯防態勢，徹底應對朝鮮發起任何挑釁的可能性。

韓美日本月13日在雅加達舉行朝核問題首席代表磋商時，也曾就保持聯合防衛態勢、加強安全合作，並進一步加大對朝威懾力度達成一致。