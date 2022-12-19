民調：岸田內閣支持率33% 防衛增稅不支持達64%

日本/政治/亞洲

據共同社報導，根據其在12月17日和18日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，對於首相岸田文雄宣布的為強化防衛力而增稅，64.9%的受訪者回答“不支持”，30.0%的人表示“支持”。

廣告 繼續瀏覽後續

岸田文雄日前表示，為從根本上強化並維持日本防衛力，2027年度起每年度需要約4萬億日元的追加財源，其中逾1萬億日元計畫通過增稅來籌措。他稱，增稅將用幾年分階段實施，下年度不會增稅。據悉，增稅重點將是公司稅、所得稅和煙草稅。

報導指，圍繞伴隨防衛費增額而增稅，認為岸田的說明“不充分”的達87.1%，大幅超過認為“充分”的7.2%。岸田內閣支持率持續低迷，僅為33.1%，與創內閣起步以來新低的上次調查（11月下旬）相同。不支持率減少0.1個百分點，為51.5%。調查結果體現了輿論對岸田突然表明增稅一事的反對。

報導提及 ，對於岸田擬把2023年度起5年內的防衛費增至相當於目前1.5倍的約43萬億日元，贊成為39.0%，反對為53.6%。對於政府擬採取部分轉用東日本大地震災後重建財源的形式確保防衛費增額財源，反對達74.5%，贊成為19.5%。

圍繞擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力），態度大致一分為二，贊成為50.3%，反對為42.6%。有關擁有反擊能力的日本與周邊國家的緊張關係，認為會“加劇”的人佔61.0%、“不變”佔33.9%、“緩和”佔3.0%。

就為增加防衛費而增稅的決定是否過於倉促的質疑，岸田文雄在周五的記者會上表示，“我認為這個過程沒有任何問題。關於三份（安保）文件和大力加強防衛力，我們從去年年底就開始討論了，正如我剛才提到的，我們已經召開了18次國家安全保障會議（四大臣會議）。我們還在國家安全保障局舉行了聽證會，並召開專家會議，聽取各種意見”。

岸田文雄並指，日本政府今年以來已多次公開表示，將在年底就防衛政策的修訂和加強防衛力的措施，及預算和財政來源在年底前作出決定，並告知公眾，因此不應感到意外。