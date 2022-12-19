澳中建交50周年 澳外長黃英賢將於本周訪華

澳大利亞/中國/外交

據澳方介紹，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）本周將到訪北京，並與中國國務委員兼外長王毅舉行會晤。雙方將舉行第六輪澳中外交與戰略對話。該對話上一次是在2018年舉行的。

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澳大利亞總理阿爾巴尼斯19日通過聲明指出，本周是澳中建交50周年紀念日，“1972年，當時的（澳洲）總理高夫·惠特拉姆作出了一個大膽的決定，認識到我們兩個國家和人民之間接觸和合作的重要性。在此後的幾十年裡，中國已經發展成為世界上最大的經濟體之一，也是澳大利亞最大的貿易夥伴。澳中兩國之間的貿易，以及緊密的人民交流、文化和商業聯繫，為我們兩國都帶來了巨大的利益。”

澳洲總理府的聲明提到，“在最近阿爾巴尼斯總理和習主席在二十國集團（G20）巴厘島峰會期間進行的建設性會晤的基礎上，明天黃英賢外長將應中華人民共和國的邀請前往北京，會見中國國務委員兼外交部長王毅，並舉行第六輪澳中外交與戰略對話。該對話上次是在2018年舉行的。這次會議將與12月21日星期三的（澳中建立）外交關係50周年紀念日相吻合。”

澳洲總理府的聲明稱，“我們歡迎有機會紀念這個周年紀念日。澳大利亞尋求與中國建立穩定的關係；我們將在可能的情況下進行合作，在必須的情況下提出不同意見，並從國家利益出發進行接觸。”

澳大利亞參議院的反對黨領袖伯明翰(Simon Birmingham)表示，聯盟黨歡迎這一消息。他在一份聲明中說：“支持一個穩定、繁榮和開放的印太地區，使各國的主權得到尊重，基於國際規則的秩序得到維護，我們雙方都能從中獲益良多”。他指出，“任何對話的最終考驗都在於所取得的成果。”

伯明翰補充說，工黨籍外長黃英賢的對華訪問還將根據在推進區域安全和尊重國際法方面的進展，以及確保人權問題的“更大透明度”來評判。他說：“澳大利亞還應該繼續呼籲中國利用其對俄羅斯的影響力，結束對烏克蘭的不道德和非法入侵。”