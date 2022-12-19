韓總統府強調：日本對半島行使反擊能力須經韓國同意

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自首爾方面消息，韓國總統辦公室12月19日就日本新通過的安保文件寫入擁有“反擊能力”（對敵基地攻擊能力）一事表示，對於直接關係到韓半島安全和韓國利益的事宜，日本政府理應提前與韓方密切協商或徵得韓方同意。

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據韓聯社報導，韓國總統室相關人士在周一例行記者會上作出如上表述。該官員表示，總統室深知韓國國內輿論擔憂，日方的相關討論應基於和平憲法精神，朝着有利於地區和平與穩定的方向，公開透明地進行。該官員還表示，日本此舉在一定程度上針對朝鮮接連挑釁造成的不穩定局勢，因此正在韓美日安全合作的大框架下就此進行後續磋商。

韓國外交部官員16日已率先指出，就日方擁有“反擊能力”一事，有關向半島行使反擊能力等恐嚴重影響韓半島安全和韓國利益的事宜，日本政府必須提前與韓方協調溝通，並獲得韓方同意。

日本政府16日在臨時內閣會議上通過了旨在加強防衛力的新版《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》三份安全保障文件，其中寫入了擁有“反擊能力”等。報導指，被韓聯社問及“日方若向朝鮮行使反擊能力是否會與韓方協商”時，日本政府相關人士回答稱，日本行使自衛權不需獲他國批准，引發爭議。

在此情況下，韓國總統室再次強調“對韓半島的攻擊須獲得韓方同意”的立場。總統室前一日曾表示，日本自行判斷行使反擊權可在韓美日安全合作的大框架下進行磋商。報導提及，而總統室上述表態進一步明確韓國政府的既有立場，這是因為輿論擔心半島有事時，日本部隊介入的可能性。

日本首相岸田文雄在16日內閣會議後的新聞發布會上就擁有“反擊能力”表示，“我們迄今建立的導彈防禦系統的重要性不會改變。然而，導彈技術正在迅速發展，包括高超音速滑翔武器和以不規則軌跡飛行的導彈。還有一次發射大量導彈的飽和攻擊的可能性。在如此惡劣的環境下，作為震懾敵人進攻的反擊能力，在未來將不可或缺。”

岸田當天在會上還提及，“關於我們決定具備的反擊能力，我們在《國家安全保障戰略》中有詳細寫明，包括它的定義，在什麼情況下可以使用。只有在受到對手的武裝攻擊時才使用防衛力，並將反應限制在自衛所需的最低限度，也將保留的防衛力限制在自衛所需的最低限度，等等。這是符合憲法精神的被動防禦戰略立場，是日本防衛的基本方針，相信今後也不會改變”。他補充說：“我們的反擊能力也是基於這個理念，我們將繼續堅持‘專守防衛’的方針”。