日本2023年度防衛費彈藥經費將增至近4倍

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日本政府已就2023年度預算案的防衛費展開協調，擬作為包括長射程導彈在內的彈藥經費納入8283億日元（約合人民幣422億元）。這是提高日本自衛隊持續戰鬥能力（繼戰能力）的一環，近年維持在2000億日元前後的該項經費將增至近4倍。為強化防空能力而新建“宙斯盾系統搭載艦”的經費納入2208億日元。相關官員於12月19日向共同社透露了上述消息。

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報導稱，擴充彈藥預算是考慮台灣海峽局勢等因素，認為庫存儲備在出現突發事態時可能會不足的判斷。原來優先獲取戰機等新裝備品的防衛力整備方向發生轉變，或有必要作出說明。

日本下年度防衛費將達到創新高的約6.8萬億日元（包括美軍整編經費）。考慮到新通過的《國家安全保障戰略》寫明擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力），其中為長射程導彈計入大量經費，包括美製“戰斧”巡航導彈的購置費2113億日元等。

報導指，納入彈藥費的有日本陸上自衛隊12式陸基反艦導彈延長射程的“改良型”開發費338億日元，以及用於量產的939億日元。較原有魚雷提高安靜性且難以被探測到的新型魚雷採購費為86億日元。長射程導彈因較為大型，所需的保管庫完善費為58億日元。

有關持續戰鬥能力，從無法使用的自衛隊裝備品上拆解零件用於修理其他的“拆件式維護”反映出零部件不足的問題，為消除這樣的問題將確保相當於2022年度原始預算近2倍的2.0355萬億日元裝備維護經費。

此外，“宙斯盾系統搭載艦”替代陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫，到2028年度將有2艘入列。下年度將計入相關零部件的購置費。