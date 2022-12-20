時隔4年 美軍再將F-22隱形戰機投入美韓軍演

美國/韓國/軍演

美軍時隔4年出動F-22隱形戰機參與韓美軍演，韓國媒體分析，朝鮮近期公開固體燃料火箭引擎、偵查衛星等研發試射，提高挑釁強度，這次軍演可能是為了向朝鮮發出強烈警告。

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韓聯社報道，韓國國防部20號表示，美國空軍這次派出部署於日本沖繩縣嘉手納基地的F-22來韓，與美軍B-52H轟炸機參與在濟州島西南方韓國防空識別區（KADIZ）一帶進行的韓美聯合空軍訓練。韓國軍方則派出F-35A及F-15K等戰鬥機。

美軍在常駐日本嘉手納基地的F-15戰鬥機退役後，改以阿拉斯加基地的F-22巡迴派守嘉手納基地的方式取代。報道稱，美軍B-52H轟炸機在軍演後已返航，F-22本周則將續留韓國，與韓國空軍進行訓練，主要強化因應朝鮮核武及導彈威脅。韓國國防部指出，這次演習有助韓美雙方熟悉最新型戰鬥機的隱蔽程序，提高雙邊戰略資產的應用與聯合作戰能力。

報道將F-22稱為“最強”戰機，美軍曾在2018年5月派出8架F-22參與韓美聯合軍演，這次則是時隔4年再次來韓。

據韓媒分析，這次軍演可能是為回應朝鮮近期愈見升溫的挑釁行動。

韓國國防部表示，此次聯合空演在韓美國防部門的緊密協商下進行，在美國延伸威懾資產——戰略轟炸機出動韓半島的情況下，韓美最尖端的戰鬥機熟悉掩護戰略資產的流程，從而為提高韓美互操作性及聯合作戰執行能力做出貢獻。

韓聯社報道還引述國防部表示，韓美上月在第54次韓美安保會議（SCM）上商定將提高向韓半島及其周邊地區出動美國戰略資產的頻率和強度，以求達到相當於在半島長期部署美國戰略資產的效果。B-52H和F-22戰機此次飛臨韓半島也是加強美國延伸威懾執行力的一環。韓美將繼續加強包括延伸威懾在內的韓美同盟的力量，進一步鞏固對朝鮮核導威脅的聯防態勢。

韓國日前捕捉到朝鮮發射2枚中程彈道導彈，軍方研判可能是搭載固態燃料引擎的新型導彈，朝鮮官媒則聲稱是為研發偵查衛星發射載體。

朝鮮領導人金正恩胞妹，金與正朝鮮勞動黨中央委員會副部長20號發表談話，批評韓國意圖推動制裁破壞朝鮮武器發展，並暗示可能以正常角度發射洲際彈道導彈（ICBM）。金與正還爆粗口回應韓專家提出的“遠程導彈與運載火箭本質上相同”說法，稱這簡直荒誕無稽，並反問世上難道還有用氣球將衛星發射升空的技術？她警告韓方最好謹言自重，少胡說亂道。