聯合國安理會通過首個關於緬甸的決議 敦促釋放昂山素季

緬甸-昂山素季

聯合國安理會周三通過了幾十年來第一份關於緬甸局勢的決議，呼籲該國結束暴力，並釋放包括前領導人昂山素季在內的所有政治犯。

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聯合國安全理事會此前從未能克服對該國的分歧以通過一項決議，也從未超越發表正式聲明的階段。

星期三提交安理會的決議以12票贊成、0票反對獲得通過。中國和俄羅斯投了棄權票，放棄了本來可以阻止該倡議的否決權。

77歲的諾貝爾和平獎得主昂山素季在2021年2月的軍事政變中作為政府首腦被捕，這次政變結束了這個東南亞國家十年的民主過渡。

從那時起，緬甸一直受到混亂和暴力的困擾，其經濟也是一塌糊塗。據當地一個非政府組織稱，有超過2500名平民被安全部隊殺害。

該決議以前總統溫敏和昂山素季為例，"敦促 "軍方 "立即釋放所有被任意拘留的囚犯"。

文本還要求 "立即停止一切形式的暴力"，並呼籲 "所有各方尊重人權、基本自由和法治"。

文本還要求 "立即停止一切形式的暴力"，並呼籲 "所有各方尊重人權、基本自由和法治"。

12月初，緬甸軍政府至少判處7名學生死刑，使該國等待處決的囚犯人數達到139人。新的判決是在7月處決四人之後作出的，其中包括前議員驃騎兵和民主活動家覺敏宇。他們是約30年來在緬甸被處決的第一批人。

據外交官們說，聯合國安理會唯一通過的針對緬甸決議可以追溯到1948年，涉及其作為大會成員的批准。

2008年，由於俄羅斯和中國的否決，一項決議未能獲得通過。2018年，英國在逃往孟加拉國的羅興亞難民危機後提出了另一項倡議，但該文本未能進入投票階段。

據聯合國觀察員稱，為確保本次提案通過，對提案進行了若干修正。 例如，關於安理會決心在緬甸不遵守決議的情況下使用其所有權力的措辭被刪除。

一些成員還反對一項要求聯合國秘書長每60天向安全理事會報告該國局勢的規定。在其通過的版本中，該決議呼籲秘書長或其特使與東南亞國家聯盟協調，在2023年3月15日之前提交報告。

在投票前不久，聯合國秘書長古特雷斯通過其發言人表示，他 "極為關注該國的局勢"，尤其是 "不斷惡化的人道主義和人權狀況"。

他補充說，"安全理事會在在緬甸 問題上以強有力的、統一的聲音發言的任何機會都是非常受歡迎的"。