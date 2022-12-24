日政府批准2023財年初步預算，防衛費創新高逾6.8萬億日元

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日本政府12月23日批准了創紀錄的下一財年初步預算，總額約為114.4萬億日元（約合8630億美元），其中包括防衛費開支的大幅增加，創紀錄的達到6.8219萬億日元（約合510億美元）。從明年4月開始的2023財年預算包括與託管美國軍事基地有關的防衛費支出，相當於2022年度原始預算—5.4萬億日元的1.26倍，連續11年上升。

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據共同社報導，面向首相岸田文雄提出的“徹底強化防衛力”目標，日本政府已決定今後5年的防衛費將達約43萬億日元，2023年度是首個提高年度，以便在2027財年達到其國內生產總值（GDP）2%的目標。長期以來，日本每年的防衛費上限為GDP的1%左右，或略高於5萬億日元。

日本已承諾購買美製“戰斧”巡航導彈，直到其部署國產的導彈。岸田文雄在5月的日美東京峰會上告訴美國總統拜登（Joe Biden），日本將確保“相當程度地”增加防衛費，以“徹底強化防衛力”。此次，有338億日元分配用於改進日本陸上自衛隊的“12式陸基反艦導彈”研發，939億日元用於其批量生產。

“12式陸基反艦導彈”的射程從目前的100多公里擴展到1000公里後，預計將在未來的反擊能力中發揮核心作用。日本防務省的目標是在2026財年開始為陸上自衛隊裝備改進版導彈。

在此之前，日本將使用“戰斧”巡航導彈，並撥出2113億日元用於從美國購買這些導彈。然而，防務省尚未披露日本在下一財年將採購多少美製“戰斧”導彈。為了保衛日本西南部的偏遠島嶼，2003億日元被分配用於開發“高速滑翔彈”武器，585億日元將用於研究難以攔截的高超音速導彈。

約220億日元將被指定用於計畫中的各種類型的無人機示範測試，以實現其實際用途，包括37億日元用於測試監視無人機，30億日元用於測試監視和攻擊入侵者的無人機。

作為加強導彈防禦系統努力的一部分，2208億日元用於開發兩艘新的海上自衛隊驅逐艦，以配備宙斯盾導彈攔截系統。這些艦艇將被建造，以替代已放棄的美製陸基“宙斯盾”導彈防禦系統。在當地的強烈反對下，日本放棄了於2020年在該國東北部和西部部署兩個陸基導彈防禦系統的計畫，理由是技術問題和不斷膨脹的成本。

作為提升自衛隊持續戰鬥能力（續戰能力）的措施，彈藥經費計入8283億日元。近年維持在2000億日元前後的該經費增至近4倍。另有2.0萬億日元用於對防衛裝備的維護。這兩項預算分別比2022財年的2480億日元和1.1萬億日元有所躍升。

據路透社報導，為了籌款建設軍事設施或建造軍用艦船，日本政府決定在2023財年發行超過4340億日元的建設債券，而發行這種債券通常是用於基礎設施建設而不是用於軍事裝備的採購。

“我認為這些艦船可以被視為資產，值得要求人民來分擔費用，”日本財務大臣鈴木俊一在回答記者提問時表示。“今年以來，預算對債券發現的依賴實際上有所改善…我不認為國防開支過度了”。