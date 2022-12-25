釣魚島爭議

中國海警船在釣魚島海域航行超過三天 創10年新高

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Chinese marine surveillance ship Haijian No. 51 (C) sails near Japan Coast Guard vessels (R and L) and a Japanese fishing boat (front 2nd L) as Uotsuri island, one of the disputed islands, called Senkaku in Japan and Diaoyu in China, is background, in the
Chinese marine surveillance ship Haijian No. 51 (C) sails near Japan Coast Guard vessels (R and L) and a Japanese fishing boat (front 2nd L) as Uotsuri island, one of the disputed islands, called Senkaku in Japan and Diaoyu in China, is background, in the Reuters/路透社
作者： 夏榕
4 分鐘

中國海警船自22日航行進入釣魚島（尖閣諸島）周邊海域，直到星期天25日上午才離開，據日本共同社指出，此次「入侵」長達72小時45分，創下日本政府2012年「國有化」釣魚島列嶼後的新高紀錄。

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據日本放送協會（NHK）早些時候報導，日本第11管區海上保安本部表示，12月22日當地時間上午9時30分過後，兩艘中國海警船在釣魚島列嶼赤尾嶼（日方稱尖閣諸島大正島）海域「入侵」日本「領海」。

該報道稱，中國方面12月23日上午派另外兩艘海警船進行替換，截至今天清晨5時止，兩艘海警船在離赤尾嶼附近的日本漁船約8公里到11公里處航行。日本海上保安本部持續在日本漁船附近部署巡邏船，在確保日本漁船安全同時，持續警告及要求中國海警船駛離該海域。

隨後共同社報道說，第11管區海上保安總部（那霸）25日發布消息稱，此前駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海的中國海警局2艘船，於當天上午10點15分左右相繼駛出領海，進入外側的毗連區。連續進入領海時間達72小時45分，為2012年9月尖閣國有化以來最長。

據11管區介紹，另外2艘中國海警船22日上午9點35分左右進入領海，23日上午與此次駛離的2艘進行了交替。這2艘船跟隨1艘日本漁船的動向航行，海保巡邏船發出警告，要求其駛離領海。這是中國公務船今年第37天駛入尖閣周邊領海。

在毗連區總計發現4艘船航行，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。這是連續7天在尖閣周邊發現中國公務船。

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