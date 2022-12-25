中國海警船在釣魚島海域航行超過三天 創10年新高

釣魚島爭議

中國海警船自22日航行進入釣魚島（尖閣諸島）周邊海域，直到星期天25日上午才離開，據日本共同社指出，此次「入侵」長達72小時45分，創下日本政府2012年「國有化」釣魚島列嶼後的新高紀錄。

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據日本放送協會（NHK）早些時候報導，日本第11管區海上保安本部表示，12月22日當地時間上午9時30分過後，兩艘中國海警船在釣魚島列嶼赤尾嶼（日方稱尖閣諸島大正島）海域「入侵」日本「領海」。

該報道稱，中國方面12月23日上午派另外兩艘海警船進行替換，截至今天清晨5時止，兩艘海警船在離赤尾嶼附近的日本漁船約8公里到11公里處航行。日本海上保安本部持續在日本漁船附近部署巡邏船，在確保日本漁船安全同時，持續警告及要求中國海警船駛離該海域。

隨後共同社報道說，第11管區海上保安總部（那霸）25日發布消息稱，此前駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海的中國海警局2艘船，於當天上午10點15分左右相繼駛出領海，進入外側的毗連區。連續進入領海時間達72小時45分，為2012年9月尖閣國有化以來最長。

據11管區介紹，另外2艘中國海警船22日上午9點35分左右進入領海，23日上午與此次駛離的2艘進行了交替。這2艘船跟隨1艘日本漁船的動向航行，海保巡邏船發出警告，要求其駛離領海。這是中國公務船今年第37天駛入尖閣周邊領海。

在毗連區總計發現4艘船航行，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。這是連續7天在尖閣周邊發現中國公務船。