印度出現中國返鄉染疫首例 專家：中國新冠病毒傳速或是全球第一

印度疫情

2022年12月21日，在中國北部河北省涿州市的保定市第二中心醫院患新冠住院的病人。

繼印度政府24日宣布來自中國、香港、日本、韓國和泰國的國際旅客須接受核酸檢測後，據中央社26日報道，印度出現自中國返鄉者染病首例，引起民眾憂慮。此外，公衛專家指出，目前中國新冠病毒傳播速度可能是全球第一，這是其他國家、地區都未曾經歷過的。

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據報道，確診的印度男子現年40歲，在中國工作，23日返回家鄉阿格拉省（Agra）度假，阿格拉省衛生廳已證實這名男子確診，正居家隔離治療中，接觸者也被要求赴附近醫療機構自行接受檢測。

阿格拉省衛生廳表示，這名男子並未出現感染癥狀，至於感染哪種病毒株仍在確認中。

為此，阿格拉省已開始加強公共場所的防疫措施，包括在火車站、公車站、機場抽檢旅客，阿格拉省著名的旅遊景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），也已開始針對外國遊客進行檢測。

印度總理莫迪星期天在例行全國演說中，提醒民眾提高防疫意識，勤洗手、保持社交距離、恢復戴口罩的習慣，也指示各國際機場嚴加把關。

為防止在中國盛行的BF.7變異株入境，印度各國際機場日前已開始對2%的入境國際旅客進行抽檢，至於來自中國、香港、泰國、日本及韓國的旅客，則需強制檢測。

截至今天上午8時的24小時期間，全印度通報新增病例僅為4例、無人因疫死亡，仍維持在低水平，目前治療中病例3428例。

印度自疫情爆發以來，染疫者累計達到4468萬人次、53萬人死亡，近1年來染疫數字持續穩定下降，專家認為這可歸因於政府疫苗政策奏效，以及群體免疫。

專家認為，新冠病毒變異株的致死率一般不高，中國的封城政策讓人民鮮少接觸病毒，加上中國疫苗效力不如預期，導致疫情在突然解封後大爆發。

另外，美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠在醫學媒體「醫學界」25日報導中表示，目前中國新冠病毒傳播速度可能是全球第一，這是其他國家、地區都未曾經歷過的，美國6個月內達到25%民眾感染Omicron，有預測提到，北京將在明年1月中旬達到感染高點，按現在的情形，可能已經實現了。

他強調，沒有辦法阻止感染爆發，能做的就是透過分流措施和其他一些能短期見效的手段去壓低感染峰值，並降至醫療體系能承受的水平內。

他說，Omicron在中國快速傳播有幾個因素，包括防疫鬆綁前很少有人有感染史、早前接種疫苗效力較弱、大多數人打完3劑至今超過半年；現在強調打第4劑，建議盡量採用異源序貫接種方式（指接種與之前疫苗技術不同的疫苗）。不過，根據前期經驗，完成一輪接種差不多要4至5個月，到時候這波疫情也差不多結束了。