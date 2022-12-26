尼共主席普拉昌達第三次出任尼泊爾總理

尼泊爾共產黨

尼泊爾前毛派游擊隊領導人，尼共（毛主義中心）主席普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal）在周日（12月25號）被總統提名後，周一第三次宣誓就職為尼泊爾總理。

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該國總統班達里（Bidya Devi Bhandari）的發言人告訴法新社，68歲的普拉昌達已被任命為總理，並於周一下午4點（格林尼治標準時間上午10點15分）宣誓就職。

11月20日議會選舉後，76歲的前總理謝爾-巴哈杜爾-德烏帕的執政聯盟失去了多數席位，儘管他的尼泊爾大會黨仍然是最大的政黨。但選民們懲罰了被指責在經濟不景氣、旅遊業被新冠疫情破壞以及通貨膨脹上升的情況下無所作為的老齡化政治精英。

普拉昌達離開先前所屬聯盟，並在反對派共產黨聯合馬列派（UML）和其他5個小黨支持下，25日意外成為尼泊爾總理。

這是普拉昌達第3次出任尼泊爾總理。他在內戰期間（1996-2006年）在叢林中躲藏多年，內戰造成近17000人死亡，並導致尼泊爾的君主制結束。2006年和平協議簽訂後，普拉昌達將他的毛派革命運動轉變為一個政黨，並在2008年至2009年和2016年至2017年期間短暫擔任總理。

毛派中心黨高階幹部、預計將出任內閣部長的希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示，新政府將與中國、印度保持同樣親近的關係，並強調施政重心將放在“遏制通膨、維持儲備、增加資本支出、縮小貿易逆差與降低利率上”。數名他黨領導人也表示同意希瑞斯塔。

印度是尼泊爾最大貿易與經濟夥伴。印度總理莫迪是首先祝賀普拉昌達的領導人之一，他在推特發文表示“期待與你共事，一同強化印度與尼泊爾的友誼”。

一名中國駐尼泊爾加德滿都外交官也在推特上恭賀普拉昌達。