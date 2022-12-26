昂山素季案審理結束 周五宣判 最高可判75年

緬甸/昂山素季

緬甸對被廢黜的前領導人昂山素季18個月的審判於周一結束，這位1991年諾貝爾和平獎得已經因一連串的指控被判處26年監禁。一位司法界人士告訴法新社，針對昂山素季的其餘五項腐敗指控判決將於本周五作出，這也是被人權團體稱為政治性審判的預期結束點。她最高可面臨追加75年刑期.

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自從緬甸軍方2021年2月推翻昂山素季民選政府，結束這個東南亞國家短暫的民主時期以來，77歲的昂山素季一直遭到囚禁。迄今已被判定犯有共14項罪行，包括腐敗、選舉欺詐、非法進口對講機、侵犯國家機密和違反反新冠疫情限制規定等，到目前為止每一項都認定有罪，已判處她26年刑期。她被關押在首都內比都的一所監獄中，審判正在這裡進行。

昂山素季的律師和軍政府的律師於周一就最後五項剩餘的腐敗指控提出 "最終論據"。一位了解案情的人士告訴法新社，緬甸軍政府法庭經過18個月審理，30日將對昂山素季被控的其餘5項罪名做出最終判決。

消息人士表示，昂山素季出庭時，健康情況似乎良好。

人權組織批評這場審判是騙局。聯合國安全理事會21日通過決議案，要求緬甸軍政府釋放昂山素季。這是安理會自軍方政變以來，首次針對緬甸通過的決議案。

這也是安理會今年相對團結的時刻，安理會常任理事國中國和俄羅斯是緬甸軍政府的盟友，在表決中投下棄權票。兩國在決議案措辭修改後，決定不行使否決權。

昂山素季面對的其餘5項貪腐罪，主要是關於替一名政府部長租用直升機，她在此案中被控未遵循規範，造成“國家損失”。

這5項罪名每項最高刑期都是15年，若全部被判成立，共75年。在之前的貪腐案件中，法院大致每項罪名判昂山素季3年徒刑。