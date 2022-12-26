涉嫌泄密的日本海上自衛隊軍官被移送檢方

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12月26日，日本自衛隊的警務隊以涉嫌向海上自衛隊前海將泄露《特定秘密保護法》規定的“特定秘密”、違反該法等為由，將54歲的一等海佐井上高志（相當於海軍上校）的材料移送橫濱地方檢察廳。據悉，井上高志被指在為其前上司進行情況介紹時，故意泄露特定秘密、機密和需要謹慎處理的信息，從而違反相關法律。

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據共同社報導，日本防衛省在周一對井上高志作出懲戒免職處分。這是自《特定秘密保護法》2014年12月施行以來被查處的首起泄密事件。

日本海上自衛隊一把手、海上幕僚長酒井良當天召開臨時記者會稱：“此事令各位國民及相關國家對海自明顯喪失信任，實在令人遺憾，對此深表歉意。”

據日本防衛省介紹，泄密發生在2020年3月19日，井上高志向其前上司、海上自衛隊自衛艦隊前司令官說明安全保障形勢之時。井上當時是負責為部隊運用收集情報的“情報業務群”司令。

報導指，井上高志泄露的特定秘密是就日本周邊形勢收集的情報，此外還有自衛隊運用、訓練等秘密情報。據稱，井上曾是該前海將的部下，對其有“強烈的畏懼感”。

日本防衛省對當時的海上幕僚長和自衛艦隊司令官分別給予相當於戒告和減薪的懲戒處分。兩人目前均已離職。

日本防衛省表示，“防衛省和自衛隊本應妥善保護國防所需的秘密情報，秘密情報的泄露是一個不應該發生的事件，令人感到極為遺憾。防衛省和自衛隊認真對待這一事件的發生，並將努力防止再次發生，以杜絕類似的泄密事件的發生。”

據了解，日本防衛大臣濱田靖一26日下令調查是否還有其他類似案件。他還決定成立一個由防衛副大臣井野俊郎領導的委員會，在年底前採取措施防止類似事件再次發生。