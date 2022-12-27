日本據報計畫在與那國島部署導彈部隊

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日媒報道，着眼“台灣有事”（台灣發生事態），日本政府防衛省正檢討在離台灣最近的日本與那國島上部署導彈部隊，為中國一旦武力犯台預做準備，強化日本西南群島防衛能力。

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台海緊張動態牽動日本的神經，日本已故前首相安倍晉三曾稱日本“無法容許發生台灣遭武力侵犯”，他說“'台灣有事'等同日本有事”，也可以說是“日美同盟”有事。

中央社引述日本讀賣新聞報道稱，不只一位日本政府相關人士透露，防衛省正檢討擴大陸上自衛隊在與那國駐屯地規模，增加部署地對空導彈部隊。

與那國駐屯地位於日本沖繩縣與那國島，日本防衛省着眼“台灣有事”，如果在這個離台灣僅約110公里的島上部署導彈部隊的話，將可更進一步強化日本西南地區防衛體制。

預想未來在與那國島增派部隊，防衛省將取得與那國駐屯地東側約18萬平方公尺用地，用來興建營舍、彈藥庫及靶場等設施。這筆用地取得經費，防衛省已編列進2023年度預算案中。

防衛省2016年在與那國島開設駐屯地，部署海岸監視隊負責監控日本周邊艦艇及航機活動，接下來也將在島上新成軍電戰部隊。

朝日電視台同樣報道，防衛省正檢討在離台灣最近的自衛隊據點、與那國駐屯地部署導彈部隊。防衛省此舉是為中國一旦武力犯台預做準備，意圖強化日本西南群島防衛能力。