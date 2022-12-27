朝鮮無人機在韓國領空飛行7小時 韓軍射擊未命中

朝鮮/韓國/亞洲

朝鮮無人機12月26日時隔5年越界侵犯韓國領空，在首都首爾、仁川江華等地上空飛行約7小時。韓國軍隊雖實施了射擊等應對作戰，但未能命中目標，朝鮮無人機可能已經返回，或飛出韓軍雷達的探測範圍。韓軍還首次派出無人機越過邊境進入朝鮮，拍攝了朝方主要軍事設施，作為部分回應舉措。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（聯參）周一表示，韓軍從當天上午10時25分起在京畿道一帶捕捉到多條疑似朝鮮無人機航跡。韓軍共識別到5架朝鮮無人機，首先捕捉到的1架進入金浦和坡州之間的漢江中立水域，隨後直接飛往首爾北部地區，之後離開首爾返回朝鮮。其餘4架從江華島西側飛入，在江華島地區展開活動。韓軍認為，該4架無人機的目的在於分散韓軍注意力，它們消失在韓軍探測範圍後，航跡未再出現。

作為回應，韓國空軍當天出動戰鬥機、攻擊直升機、輕攻擊機等展開應對。雷達在喬桐島以西海岸捕捉到無人機後，韓軍直升機發射了100多枚20毫米口徑炮彈，但未能射中。韓軍相關人士表示，在不影響國民的前提下進行了應對。在民宅和市區等地上空發生異常情況時，韓軍鑒於可能影響民眾安全而未進行射擊。之前，韓軍在捕捉到無人機之後，推測有人操控，便向朝方進行了廣播警告和射擊示警。

報導提及，朝鮮無人機在韓領空長時間飛行，但韓軍未能將其擊落，因此有觀點指出，韓軍的防衛態勢存在漏洞。專家指出，無人機低空低速飛行，雷達反射面積小，紅外線信號弱，不易被雷達識別，但在返回途中，韓軍有必要實施更為積極的射擊。

值得一提的是，韓國空軍一架“KA-1”輕型攻擊機當天在起飛過程中墜落，2名飛行員成功逃生。據悉，該軍機正是在執行針對朝鮮無人機的作戰支援任務時發生了事故。

韓聯社引述消息人士稱，進入首爾的那架無人機，有可能不僅進入該市西北端的恩平區，還飛到首爾漢江以北的龍山附近，拍攝青瓦台周邊地區後返回。朝鮮無人機在光天化日之下飛越青瓦台上空時，偵測到韓軍防空系統的漏洞暴露無遺。

韓國執政黨國民力量黨院內代表朱豪英在當天的內部對策會議上表示，“朝鮮多次進行戰略挑釁，但這一次卻出其不意地進行戰術挑釁。這本身就令人震驚”。他補充說，“軍隊是保護人民生命財產的最後堡壘，國防不能出現哪怕一瞬間的失誤或漏洞”，“並為此做好準備”。

據悉，韓軍還在韓朝軍事分界線（MDL）附近和以北地區投入了有人和無人偵察設備，對朝鮮侵犯韓方領空採取了相應措施，拍攝了敵方主要軍事設施。如此一來，韓朝雙方均侵入了2018年《九一九軍事協議》設定的空中緩衝區。

報導指，有分析據此認為，《九一九軍事協議》或已名存實亡。另外，此舉還有違1953年韓國戰爭《停戰協定》所規定的“尊重對方軍事統治下的地區和附近海域上空”。韓國聯參表示，對於朝鮮諸如此類的挑釁，韓軍今後將予以徹底而堅決的應對。