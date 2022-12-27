防止高危變異毒株流入 日本恢復對來自中國的旅客的入境檢測

日本/新冠疫情

27日，為應對中國感染新型冠狀病毒的人數迅速增加，日本政府決定對所有從中國大陸入境的人員實施入境時病毒檢測，這項政策將從12月30日午夜開始實施。 日本政府從10月11日起，基本取消了對全世界的入境者的新冠檢測，只要求提交三次接種疫苗的證明或出發前72小時內新冠檢測陰性證明，此次決定是針對從中國入境的人恢復入境時的新冠檢測，加強了防止疫情擴大的邊境控制措施。

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12月27日，日本內閣官房長官松野博一在被問及日本為應對新冠病毒感染在中國迅速蔓延而採取的邊境措施時說：關於邊境政策，我們將考慮到感染狀況和經濟活動的平衡做出適當的決定。

由於明年農曆新年期間可能會有大量中國遊客入境，岸田首相在首相官邸主持召開了相關大臣會議，並做出上述決定。

根據新措施，所有在過去7天內在中國居住或到過中國大陸的入境者都要接受新冠檢測。 作為機場檢疫，將使用抗原檢測試劑盒進行。如果檢測結果呈陽性，他們將被用專車運送到酒店等候診設施進行隔離。 有癥狀者的隔離期為7天，無癥狀者為5天。 也將對所有入境時檢測呈陽性的人進行病毒基因組分析。

據說在中國，正在流行的是奧米克戎毒株的新毒株“BF-7”，但具體情況很難掌握。 日本希望通過加強年末年初的邊境措施來防止高風險突變病毒群湧入日本。

中國大陸與港澳之間的航班將僅限於四個機場：成田、羽田、關西和中部機場。 今後也將不允許進一步增加航班。

10月11日起，日本政府大幅放寬針對新型冠狀病毒的邊境措施，允許憑出發前72小時內的陰性檢測結果或三次接種疫苗證明入境。 除了取消入境人數上限、解除境外個人訪日旅行禁令、恢復原有的一些免除短期簽證的國家的訪客的免簽外，政府還恢復了新型冠狀病毒感染蔓延前的一些入境措施。