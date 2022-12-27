韓國前總統李明博獲特赦 將恢復自由身

韓國/政治

韓國總統尹錫悅周二12月27號敲定年終特赦名單顯示，前總統李明博將在28日凌晨零時恢復自由身，其他多名保守派政治人物也獲釋、復權，對明年國會選舉及未來政界影響、李明博是否公開對國民談話都受到韓國朝野關注。

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尹錫悅政府今年敲定1373人特赦名單，自28日凌晨零時起生效，這也是尹錫悅上任後第2次特赦，繼上次特赦當時三星電子副會長李在鎔等財經界重要人士後，這次則讓9名政界人士、66名公職人員免刑、減刑或復權。其中李明博獲免除剩餘刑期，並恢復公民權。

韓國前總統李明博在2020年10月以貪污等罪名遭判17年徒刑、180億韓元罰金並追繳35億韓元，服刑1年8個月後以健康狀況為由申請暫緩服刑，目前正住院治療；獲特赦後不僅免除剩下15年刑期，尚未繳交的82億韓元罰金也一筆勾銷。

根據韓聯社報導，李明博預計視身體恢復狀況決定是否出院，出院後可能在位於江南區的自宅繼續治療，李明博是否會在出院途中公開發言也受到朝野關注。

保守派前總統樸槿惠2021年底獲特赦後，曾在隔年3月總統大選前出院時向現場守候媒體簡單問候，並在回到大邱自宅後發表對國民談話。

韓國當前雖不在選舉時節，但執政黨國民力量高層向媒體提到，2023年國會選舉時，支持者可能會想看到李明博與樸槿惠攜手助威。報導指出，樸槿惠任內保守陣營中親李與親樸派系鬥爭激烈，可能希望藉這次機會化解不合。