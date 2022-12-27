韓國防疫部門：密切關注中國新冠疫情走勢

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自首爾方面消息，韓國防疫部門12月27日就中國新冠疫情走勢表示，正在密切關注中國境內的新冠疫情流行以及新變異株是否產生等情況，並研討有無必要採取應對措施。

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據韓聯社報導，韓國政府和專家正在關注來自中國的新變異株的可能性以及感冒藥供需的影響。就中國新冠疫情情況，韓國防疫部門27日表示，“我們正在密切關注中國的疫情和新變異株的出現”，並指“我們正在審查採取進一步行動的必要性”。中國官方26日宣布，將自明年1月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

近期，隨着疫情的流行和擴散，韓國防疫部門將中國列入“目標檢疫”國家，加強對來自中國的入境者的檢疫措施。一般來說，從入境者中篩選出有癥狀者的發熱標準為37.5℃，被指定為“目標檢疫”國家的入境者將發熱標準強化到37.3℃。如果中國的疫情進一步惡化，可能會出現額外的入境限制。

11月，韓國政府加強了對部分國家的入境限制，例如將南非等國指定為“加強醫學檢疫國家”，以防止奧密克戎變異株流入。目前，沒有國家被韓國防疫部門指定為“加強醫學檢疫國家”，繼9月3日取消入境前的PCR核酸檢測，入境後的PCR核酸檢測也於10月被取消。也就是說，韓國將入境前後的所有PCR核酸檢測義務全面終止。

就鄰國日本而言，日本政府周二宣布，30日起將加強入境防疫措施。對於從中國赴日及七天內去過中國的所有人員，將實施入境時檢測。

報導提及，面對中國出現退燒藥和止痛藥緊缺的情況，韓國防疫部門正在密切關注國內感冒藥的供需狀況。韓國保健福祉部相關負責人表示，“我們正在不斷與藥劑師溝通，了解感冒藥的供需情況”。