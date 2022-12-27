韓軍方因未擊落朝鮮無人機道歉 總統令組建無人機部隊

韓國/朝鮮/軍事

朝鮮五架無人機周一（12月26號）進入韓國境內長時間飛行，韓軍方缺乏應對措施，未能將其擊落而面臨廣泛的批評後，韓國軍方周二為此道歉，總統當即也下令加速創建一個無人機部隊因應。

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韓國參謀長聯席會議（JCS）在一份聲明中說："昨天，五架敵方無人機入侵韓國領空，我們的軍隊探測並跟蹤了它們，但我們為未能擊落它們而感到抱歉。“

周一的入侵促使首爾鳴槍警告，並部署戰鬥機和武裝直升機擊落無人機，其中一架無人機已經到達首爾附近的空域。儘管經過五個小時的追捕，所有無人機似乎最後都回到了北方。

韓國聯合調查委員會承認，雖然軍方可以對抗 "構成真正威脅的攻擊型無人機"，但其探測和打擊小型間諜無人機的能力是有限的。他補充說，"因此，軍隊的準備不足引起了很多公眾的關注，"

韓國總統尹錫悅周二在一次內閣會議上說，這一事件表明軍隊的準備工作 "非常不充分"。尹錫悅下令加速執行一項計畫，啟動無人機部隊，對朝鮮的主要軍事設施進行監視和偵查行動。該計畫包括引進先進的隱形無人機。

對韓國領空的入侵是五年來的第一次，是在平壤進行一系列武器試驗之後發生的。

據韓聯社，韓國聯合參謀本部部長姜信哲（音）當天表示，韓軍將早日組建具備綜合能力的“無人機部隊”，偵察監視敵方主要軍事設施。軍方將部署物理、非物理打擊武器和隱形無人機等裝備，通過綜合運用這些戰略武器和裝備加強偵察等作戰能力。他表示，軍方將迅速確保電磁波屏蔽、雷達等打擊無人機所需的必要武器，儘快推動相關軍工項目實戰部署。

聯參稱，“無人機部隊”的戰略和作戰水平將不同於現有的“無人機機器人戰鬥團”，軍方將結合科技發展趨勢和戰爭形態演變情況成立無人機部隊。該部隊的作戰能力將超過陸軍地面作戰司令部，作戰執行範圍涵蓋所有領域。該部隊將具備強大的攻擊能力和高級技術，不會止步於擴容無人機機器人戰鬥團，而將以全新部隊的形式成立。