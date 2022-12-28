日本僅對中港航班開放四個機場 香港要求取消此“倉促決定”

日本/香港/新冠疫情

中國公布有序恢復出境但缺乏透明信息，多國開始緊縮對中國旅客入境限制，香港也受牽連。日本宣布30日起來自香港及中國大陸航班只可降落東京、大坂及名古屋的4個機場。香港當局對此措施表示失望，周三呼籲日本取消對直飛航班的限制。

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香港的運輸部門說，"對日本當局在旅遊旺季作出的這一倉促決定感到非常失望"。稱它已經聯繫了日本駐香港領事館，"鄭重要求 "取消這項將於周五生效的措施。

在北京突然放棄所謂的 "動態清零"政策之後，中國的感染人數爆炸式增長，但相關信息缺乏透明引發其他國家擔憂。東京決定從本周五開始，對於從中國赴日及七天內去過中國的所有人員，實施入境時檢測。這項措施並不包括來自香港和澳門的旅客。日本成為首批實施針對中國的旅行限制的國家之一。

岸田首相向媒體說明理由稱：“中國中央和地方、政府與民間的疫情信息存在較大出入等，很難掌握詳細情況，導致日本國內的擔憂加劇。”入境時檢測呈陽性的人員全部成為基因組解析對象，原則上在隔離設施隔離七天。另外，為確保入境時檢測萬無一失，日本今後將限制中國航班增加班次。

法新社報道，儘管香港一直在實施相對不嚴格的動態清零政策，但也讓這個商業中心幾乎與世隔絕了兩年多。直到最近才開始取消這些限制，在9月份結束了對所有入境者的強制性酒店檢疫。從那時起，由於香港人去度假和出國探親，旅遊人數增加。

日本在10月取消了自己對外國遊客的限制，也看到了旅遊的急劇增長。 5月，日本機場僅記錄了700名來自香港的入境者。11月，這個數字上升到83,000。

據共同社報道，雖然日本的旅遊相關人士盼望中國訪日遊客全面重返，但有報道稱中國大陸的新冠疫情爆炸式蔓延，前景難以預料。9月的訪日外國人僅為21萬人，但日本大幅放寬邊境口岸防疫對策的10月達到了50萬人，11月驟增至93萬人。但與觀光廳重視的疫情前的2019年11月（244萬人）相比，仍然減少了62%。無法達到2019年水平的最大原因是中國遊客太少。當時，在按國家和地區統計的所有遊客中，中國遊客佔比達3成，排在首位。

日本國內27日報告的新冠病毒感染症死亡人數為438人，創新高。單日死亡人數首次超過了400人。全國新增感染人數為208,235人，較一周前增加了1.8萬多人。