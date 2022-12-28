日美峰會將於1月13日在華盛頓舉行 日首相：為防衛費增稅前擬解散眾議院大選

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據《讀賣新聞》引述多名日本官員的話報導，日美兩國政府已就於明年1月13日在華盛頓舉行日本首相岸田文雄和美國總統拜登的峰會達成共識。這將是岸田就任首相以來首次赴白宮舉行日美首腦會談。此外，岸田文雄27日在受訪時表示，在伴隨防衛費增額的增稅開始之前，預計將解散眾議院舉行大選。

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岸田文雄預計將在日美峰會期間就日方對《國家安全保障戰略》等3份安保文件的修訂，防衛費的大幅增加等事宜向美方進行說明，希望藉此加深日美同盟關係。另據共同社報導，岸田周二在接受電視採訪時表示，在伴隨防衛費增額的增稅開始之前，預計將解散眾議院舉行大選。

岸田文雄指出，為增加防衛費增稅將在2024年至2027年的適當時候開始，並稱“開始時間將在今後決定，在那之前會有選舉”。不過，他並未提及解散眾議院的具體時間。他否認聯合執政結構會更換為在目前的自民、公明兩黨的基礎上再加上國民民主黨。

報導指，日本國會眾議員的任期在2025年10月屆滿。擁有解散權的首相提及解散時間實屬罕見。關於增稅時間問題，岸田文雄曾表示，將在2023年底的執政黨稅制修改之際決定，執政黨內出現了猜測，認為在2024年底前會舉行以增稅為爭議點的眾院選舉。

據岸田政府介紹，防衛增稅的對象為企業所得稅、個人所得稅和煙草稅。增稅部分將成為防衛費增額的財源之一，預計2027年度時將有逾1萬億日元。政府稱，啟動時間是在“2024年以後的恰當時候”，推遲至明年再做決定。日本自民黨政務調查會長也萩生田光一表示，增稅前有必要通過解散眾院來問信於民。