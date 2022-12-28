朝媒:金正恩宣布新的軍事目標

朝鮮軍事動態

在這張由朝鮮政府提供的照片中，朝鮮領導人金正恩（右）在2022年12月15日在朝鮮的Sohae衛星發射場監督所謂的 "大推力固體燃料發動機 "的測試情況。

朝鮮國家通訊社周三報道，朝鮮領導人金正恩向執政的勞動黨官員宣布了新的軍事目標，或暗示明年將繼續進行武器試驗。

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朝鮮領導人金正恩目前正在首都平壤主持一個重要的黨內年度會議，他和其他黨內高層領導人正在提出在外交、安全和經濟等關鍵領域的2023年政策目標。朝中社星期三說，金正恩已經 "為加強自衛能力制定了新的關鍵目標，將在2023年實施"，但沒有透露細節。

朝中社說，金正恩在他的報告中 "分析和評估了朝鮮半島出現的新的困難局勢"，這顯然是指最近朝韓之間的緊張局勢升級。 朝中社補充說，他強調了 "我們黨必須堅持的對敵鬥爭方向"。

朝鮮的年終全體會議通常允許該政權公布該國在國內和國外的優先事項。目前活動的全部細節預計將在本周晚些時候公布。

報道指，雖然金正恩在2021年的全體會議上關注國家經濟，但分析家們普遍預計，今年的基調將轉變為關注軍事。

擁有核武器的朝鮮今年繼續無視聯合國制裁，進行了一系列創紀錄的武器試驗，包括髮射洲際彈道導彈（ICBM），

周一，韓國軍方還宣布，在五架朝鮮無人機進入其領土，其中一架擊中首爾附近的空域後，韓國已經部署了戰鬥機和武裝直升機，但由於沒有擊中其中任何一架，軍方第二天為此道歉,韓國總統下令創建無人機部隊.。